Trump i Vance złożyli przysięgi na Biblię. Zostali porównani do Izaaka i Mojżesza

Donald Trump został oficjalnie prezydentem USA. Złożył on przysięgę i rozpoczął prezydenturę. Przysięga została złożona w sposób wyjątkowy, ponieważ tradycją jest, że prezydent USA kładzie rękę na Biblii. Przysięgę złożył też wiceprezydent J.D. Vance. W tej ważnej chwili tuż obok niego była żona i córeczka. Podobnie jak Trump przysięgę składał na Biblię. nastąpiło to przed zaprzysiężeniem Trumpa.

Zresztą złożenie przysięgi poprzedziły modlitwy i słowa skierowane do Boga, była mowa o błogosławieństwie i podziękowania Bogu. Co więcej porwówano nawet Trumpa i Vance'a do postaci znanych z Biblii, czyli Izaaka i Mojżesza.

Trump chciał ucałować Melanię. Przeszkodził kapelusz

W tym ważnym dniu Trumpowi towarzyszyli najbliżsi, żona Melania Trump, dzieci: Ivanka, Donald Trump Jr., Tiffany, Eric i Baron. Tuż po wejściu do sali, w której odbywa się uroczystość, czyli w Rotundzie Kapitolu doszło do zabawnej sytuacji. Trump chciał pocałować w policzek swoją małżonkę, ale przez to, że Melania Trump wybrała na uroczystość stylizację z kapeluszem, a ten ma szerokie rondo, prezydent nie mógł jej ucałować.

