Pierwsze przemówienie Donalda Trumpa jako 47. prezydenta. Wskazał jedno!

Pierwsze przemówienie Trumpa

Donald Trump w pierwszym przemówieniu mówi: - Zaczyna się złota era ameryki. Od tego dnia kraj nasz będzie rozkwitał i będzie szanowany na całym świecie. Nie pozwolimy, by ktoś nas wykorzystywał, już nie. Będę przedkładał Amerykę na pierwszym miejscu. Nasza suwerenność bezie odzyskana, bezpieczeństwo będzie przywrócone. Szale sprawiedliwości będą wyrównane. (...) Ameryka wkrótce będzie jeszcze bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek wcześniej. Powracam na urząd prezydenta pewny, że jesteśmy na początku ery sukcesu. Od wielu lat radykalny establishment wyciskał z naszych obywateli siłę i pieniądze. Mieliśmy rząd, który nie chronił obywateli i obywatelek, ale chronił osoby niebezpieczne, które napływały do naszego kraju.

Trump przypomina, że kilka miesięcy temu, w czasie wiecu, został postrzelony w ucho, jak mówi, wie, że wszystko dzieje się po coś. Po coś został uratowany. Dalej Trump wskazuje: - Jedność narodowa powraca do USA. we wszystkim co robimy moja administracja będzie dążyła do doskonalenia, nie zapomnimy o naszym kraju, ani konstytucji, nie zapomnimy o naszym Bogu, tego możecie być pewni.

Donald Trump ogłasza pierwsze decyzje

Prezydent Trump zapowiada, że ogłosi stan podwyższonej gotowości na południowej granicy, a wszystkie nielegalne wjazdy zostaną ukrócone. Wprowadzona ma być polityka: Zostać w Meksyku". Wyśle on też żołnierzy na południową granicę. Wszelkie te decyzje wprowadzi już dziś. Zapowiada też, że nadejdą zmiany w energetyce: - Będziemy wiercić - mówi. - Ameryka stanie się krajem wytwórczym - podkreśla Trump i mówi o ropie oraz gazie, jak zapewnia, ceny spadną, a USA będzie eksportowała swoje dobra. - Znów będziemy krajem bogatym! - obiecuje, przyznaje.

Nowy prezydent chce przywrócić prawo i porządek w miastach. Zapewnia, że stworzy społeczeństwo, które nie będzie widziało kolorów a będzie patrzyło na zalety i zasługi. - Oficjalną polityką będzie: że są dwie płcie: kobiety i mężczyźni.

Zapewnia, że zbudowana zostanie największa i najlepsza armia, a swoją wielkość USA będzie mierzyło liczbą wojen, w które się nie zaangażuje. - Moim dziedzictwem będzie miano człowieka, który zjednoczy.

Przesłaniem do Amerykanów Donald Trump ma jedno: - Nikt nas nie powstrzyma. Nasze dzieci będą wolne od zachorowań. Polityk zapowiedział, że Amerykanie ustawią flagę na Marsie. jego słowa wywołały wielki uśmiech na twarzy Elona Muska. - W Ameryce niemożliwe to jest to, co robimy najlepiej - mówi do zgromadzonych w pierwszym przemówieniu Trump. jak dodał, nikt nie zastraszy USA, ani nie złamie: - Będziemy stać dumnie, żyć odważnie i marzyć o rzeczach wielkich, a nic nie stanie nam na przeszkodzie. Nasz złoty wiek właśnie się rozpoczął. Niech Bóg błogosławi Amerykę - kończy swoje wystąpienie Trump.

