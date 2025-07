Seria poważnych pożarów w stolicy. Gen. Roman Polko mówi o możliwych przyczynach

We wtorek wybuchł potężny pożar podstacji energetycznej na stacji metra Racławicka, a w środę zapaliła się stacja transformatorowa na stołecznej Pradze-Południe. Służby wskazują, że upał sprzyja pożarom i nie radzą spekulować co do innych przyczyn. Część z nas zastanawia się jednak, czy to nie sprawka obcych służb. - Byłbym ostrożny w przypisywaniu wszystkiego opcji rosyjskiej – podkreśla gen. Roman Polko (63 l.).

i Autor: Adam Chełstowski / Forum & Bartosz Krupa/ East News Roman Polko: Metro nie nadaje się na schronienie w razie wojny