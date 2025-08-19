Donald Trump ogłosił, że aranżuje spotkanie Zełenskiego z Putinem. Co wiadomo?

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2025-08-19 5:16

Za nami spotkanie w Białym Domu, w którym uczestniczyli prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Prezydent Donald Trump ogłosił po rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi, że aranżuje spotkanie Zełenskiego z Putinem w sprawie zakończenia wojny. Wyraził także gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju.

Trump i Zełeński w Białym Domu

i

Autor: Associated Press
  • W Białym Domu odbyło się spotkanie prezydentów USA i Ukrainy, skupione na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu.
  • Prezydent Trump ogłosił zamiar zaaranżowania spotkania Zełenskiego z Putinem oraz zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.
  • Zełenski pozytywnie ocenił rozmowy, a Rosja wyraziła poparcie dla bezpośrednich negocjacji.
  • Czy to spotkanie doprowadzi do przełomu w konflikcie i jak wpłynie na przyszłość Ukrainy?

Co wiadomo po rozmowach w Białym Domu? Trump chce aranżować spotkanie Zełenskiego z Putinem

Prezydent Donald Trump oświadczył, że po rozmowach z europejskimi liderami, że zadzwonił do prezydenta Rosji Władimira Putina i od razu rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne, z jego udziałem.

Przywódca USA ocenił spotkanie z przywódcami europejskimi jako dobry pierwszy krok do zakończenia wojny i dodał, że omawiano kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być udzielone przez kraje europejskie „w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi”. Wcześniej mówił o ochronie podobnej do tej wynikającej z artykułu 5. NATO.

Prezydent Ukrainy ocenił spotkanie

Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił wynik rozmów jako „dobry”. Na briefingu po spotkaniach zaznaczył, że kwestia terytoriów pozostanie sprawą do omówienia między nim a Putinem. Ocenił rozmowę o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jako „kluczową kwestię na początku drogi ku zakończeniu wojny” i podkreślił, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem tych gwarancji, co uznał za duży krok naprzód.

CZYTAJ: Szynowski vel Sęk o spotkaniu w Waszyngtonie: „Zełenski zmienił ton" 

Polityka SE Google News

Dziennik „Financial Times” podał, powołując się na dokument z propozycjami Kijowa dla prezydenta USA, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dol. ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu pokoju z Rosją. Zgodnie z propozycjami Kijów i Waszyngton miałyby też zawrzeć także umowę o wartości 50 mld dol. z ukraińskimi firmami na produkcję dronów.

Rosja reaguje na rozmowy w Waszyngtonie 

Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow oświadczył natomiast, że Putin przeprowadził „otwartą” i „bardzo konstruktywną” rozmowę z Trumpem, w której obaj wyrazili poparcie dla bezpośrednich rozmów delegacji z Rosji i Ukrainy oraz omówili możliwość podniesienia rangi tych delegacji.

Trump i Zełeński w Białym Domu
14 zdjęć
PROF. GROCHMALSKI OSTRZEGA: ZASADA "ZIEMIA ZA POKÓJ" GWARANTUJE NOWĄ WOJNĘ! | Poranny Ring 7:50
Sonda
Jak oceniasz politykę Trumpa względem doprowadzenia do zakończenia wojny na Ukrainie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
WOŁODYMYR ZEŁENSKI