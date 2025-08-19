Donald Trump ogłosił, że aranżuje spotkanie Zełenskiego z Putinem. Co wiadomo?

W Białym Domu odbyło się spotkanie prezydentów USA i Ukrainy, skupione na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu.

Prezydent Trump ogłosił zamiar zaaranżowania spotkania Zełenskiego z Putinem oraz zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.

Zełenski pozytywnie ocenił rozmowy, a Rosja wyraziła poparcie dla bezpośrednich negocjacji.

Czy to spotkanie doprowadzi do przełomu w konflikcie i jak wpłynie na przyszłość Ukrainy?

Co wiadomo po rozmowach w Białym Domu? Trump chce aranżować spotkanie Zełenskiego z Putinem

Prezydent Donald Trump oświadczył, że po rozmowach z europejskimi liderami, że zadzwonił do prezydenta Rosji Władimira Putina i od razu rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne, z jego udziałem.

Przywódca USA ocenił spotkanie z przywódcami europejskimi jako dobry pierwszy krok do zakończenia wojny i dodał, że omawiano kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być udzielone przez kraje europejskie „w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi”. Wcześniej mówił o ochronie podobnej do tej wynikającej z artykułu 5. NATO.

Prezydent Ukrainy ocenił spotkanie

Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił wynik rozmów jako „dobry”. Na briefingu po spotkaniach zaznaczył, że kwestia terytoriów pozostanie sprawą do omówienia między nim a Putinem. Ocenił rozmowę o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jako „kluczową kwestię na początku drogi ku zakończeniu wojny” i podkreślił, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem tych gwarancji, co uznał za duży krok naprzód.

Dziennik „Financial Times” podał, powołując się na dokument z propozycjami Kijowa dla prezydenta USA, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dol. ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu pokoju z Rosją. Zgodnie z propozycjami Kijów i Waszyngton miałyby też zawrzeć także umowę o wartości 50 mld dol. z ukraińskimi firmami na produkcję dronów.

Rosja reaguje na rozmowy w Waszyngtonie

Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow oświadczył natomiast, że Putin przeprowadził „otwartą” i „bardzo konstruktywną” rozmowę z Trumpem, w której obaj wyrazili poparcie dla bezpośrednich rozmów delegacji z Rosji i Ukrainy oraz omówili możliwość podniesienia rangi tych delegacji.

