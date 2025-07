Fatalna wiadomość dla Donalda Tuska! Nie ma powodów do radości

IBRiS przeprowadził sondaż dla radia Zet, w którym zadano respondentom pytanie o ich zaufanie do premiera Donalda Tuska. Rozkład odpowiedzi prezentuje się następująco: 8,1% respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", 21,8% "raczej tak", 14,7% "raczej nie", 42,6% "zdecydowanie nie", a 12,8% "nie wiem / trudno powiedzieć".

Z analizy danych wynika, że 29,9% respondentów deklaruje zaufanie do premiera Tuska (suma odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak"), natomiast 57,3% wyraża brak zaufania (suma odpowiedzi "raczej nie" i "zdecydowanie nie"). Pozostała część ankietowanych nie ma wyrobionego zdania lub trudno im określić swoje stanowisko.

Sondaż IBRiS zbadał również, jak zaufanie do premiera Tuska rozkłada się wśród sympatyków partii tworzących obecną koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica). W tej grupie respondentów 23% odpowiedziało "zdecydowanie tak", 45% "raczej tak", 12% "raczej nie", 3% "zdecydowanie nie", a 18% "nie wiem / trudno powiedzieć".

Wśród wyborców obozu rządzącego zaufanie do premiera Tuska jest wyraźnie wyższe niż w ogólnej populacji. Łącznie 68% wyborców koalicji rządzącej deklaruje zaufanie do premiera (suma odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak"). Należy jednak zauważyć, że nawet w tej grupie respondentów istnieje pewien odsetek osób wyrażających brak zaufania lub niezdecydowanych.

To fatalna wiadomość dla Donalda Tuska, który w ostatnim czasie zwiększył wysiłki, by zadowolić wyborców. Nie tylko ogłosił głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, które uzyskał, ale też powołał rzecznika rządu i zapowiada rekonstrukcję rządu. Z pewnością wyniki sondażu nie dają mu powodów do radości.

Kontekst rekonstrukcji rządu

Wyniki sondażu pojawiają się w kontekście zapowiedzi rekonstrukcji rządu, planowanej przez premiera Tuska na połowę lipca. Szczegóły dotyczące zmian personalnych i strukturalnych w rządzie pozostają na razie nieznane. Premier zapowiedział jedynie pojawienie się "nowych twarzy" w swoim gabinecie. Sytuacja ta rodzi pytania o wpływ ewentualnych zmian na poziom zaufania społecznego do rządu i samego premiera. Dalsze badania i obserwacja sceny politycznej pozwolą ocenić, czy rekonstrukcja rządu wpłynie na obecne nastroje społeczne.

