Europejscy liderzy zostali zaproszeni do Waszyngtonu razem z prezydentem Zełenskim przez Donalda Trumpa, aby rozmawiać o zakończeniu wojny.

W niedzielę odbędzie się wideokonferencja "koalicji chętnych", by omówić dalsze kroki pokojowe po spotkaniu Trumpa z Putinem.

Prezydent Zełenski odwiedzi Waszyngton w poniedziałek, by dyskutować o inicjatywach pokojowych i popiera trójstronne spotkanie Ukraina-Ameryka-Rosja.

"Koalicja chętnych" liczy 33 państwa i dąży do kompleksowego wsparcia Ukrainy oraz zakończenia rosyjskiej inwazji

Kto pojedzie z Zełenskim do Waszyngtonu?

Intensywny tydzień dyplomatyczny wokół Ukrainy nabiera tempa. Jak poinformował w sobotę amerykański dziennik „New York Times”, powołując się na dwóch anonimowych europejskich urzędników, prezydent USA Donald Trump miał zaprosić kluczowych europejskich liderów do złożenia wizyty w Waszyngtonie. Mieliby oni pojawić się w stolicy Stanów Zjednoczonych już w poniedziałek, razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Choć lista zaproszonych przywódców nie została oficjalnie potwierdzona, a Biały Dom nie wydał jeszcze komunikatu w tej sprawie, informacja wywołała poruszenie w europejskich stolicach. Na ten moment nie wiadomo, czy wśród zaproszonych znalazł się przedstawiciel Polski.

Sam prezydent Ukrainy potwierdził swoją część planu. W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że na zaproszenie Trumpa złoży w poniedziałek wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny. Co więcej, wyraził on poparcie dla zorganizowania trójstronnego szczytu z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, co może być jednym z głównych tematów rozmów z amerykańskim prezydentem.

Czym zajmie się koalicja chętnych przed wizytą w USA?

Zanim dojdzie do kluczowych spotkań w Waszyngtonie, europejscy sojusznicy Ukrainy zamierzają dokładnie skoordynować swoje stanowisko. Jak poinformował w sobotę Pałac Elizejski, na niedzielę zaplanowano wideokonferencję z udziałem najważniejszych przywódców. Liderzy państw wchodzących w skład „koalicji chętnych” wezmą udział w niedzielę po południu w wideokonferencji w celu omówienia kolejnych etapów rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie. Spotkanie, które ma rozpocząć się o godzinie 15:00 czasu polskiego, odbędzie się w strategicznym momencie – tuż po piątkowym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Według komunikatu Pałacu Elizejskiego, wirtualnemu szczytowi przewodniczyć będą prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Swój udział potwierdziła również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Celem rozmów jest wypracowanie wspólnej strategii i przygotowanie gruntu pod negocjacje, w których weźmie udział prezydent Zełenski.

Jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Kluczowym tematem, który zdominuje zarówno niedzielne, jak i poniedziałkowe rozmowy, jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. „Koalicja chętnych”, zawiązana 2 marca z inicjatywy brytyjskiego premiera Keira Starmera, od początku swojej działalności podkreślała, że Kijów musi otrzymać „solidne i wiarygodne” zapewnienia, które pozwolą mu skutecznie bronić swojej suwerenności w przyszłości. W środowym oświadczeniu liderzy zapewnili: „Koalicja chętnych jest gotowa tu odegrać aktywną rolę”.

Zrzeszająca 33 państwa grupa została powołana, by realizować długofalową strategię pomocy dla napadniętego kraju. Głównym celem, jaki stawia sobie koalicja chętnych, jest opracowanie kompleksowego planu wsparcia dla Kijowa i zapewnienie Ukrainie stałych dostaw broni. Jednocześnie jej członkowie aktywnie podejmują działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia rosyjskiej inwazji. W opublikowanym w sobotę wspólnym oświadczeniu europejscy liderzy z zadowoleniem przyjęli wysiłki prezydenta Trumpa, dodając, że następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z bezpośrednim udziałem Wołodymyra Zełenskiego.

