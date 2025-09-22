Prezydent Nawrocki w Nowym Jorku. Zabierze głos na debacie ONZ [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku po godzinie 19 czasu lokalnego (1 w nocy w Polsce). Prezydentowi towarzyszy małżonka, Marta Nawrocka. Karol Nawrocki weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówienie prezydenta zaplanowano na pierwszy dzień debaty generalnej, we wtorek, w sesji popołudniowej (około 23 czasu polskiego).

Minister prezydencki Marcin Przydacz zasugerował możliwość krótkiej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przed odlotem polskiej delegacji do USA minister Przydacz zapowiedział, że prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu na forum ONZ skupi się na kwestiach bezpieczeństwa. Przedstawi polskie stanowisko dotyczące przyszłości relacji międzynarodowych i globalnego ładu. Poruszy również kwestie wyzwań regionalnych, w tym:"wyzwań natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji, z jej celami - a tym celem jest zburzenie czy przebudowanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odejście od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo tym w istocie kieruje się polityka rosyjska".

Karol Nawrocki weźmie także udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tematem dyskusji będą wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i jej silnym wpływem na polityczną i międzynarodową rzeczywistość.

Udział prezydenta RP w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ zostały zaplanowane na godzinę 15:00 czasu polskiego (9:00 czasu lokalnego).

