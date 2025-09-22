Prezydent Nawrocki w Nowym Jorku. Zabierze głos na debacie ONZ [RELACJA NA ŻYWO]

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-22 12:43

Prezydent Karol Nawrocki złożył swoją kolejną oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych, drugą od objęcia urzędu Prezydenta RP. Głównym celem pobytu jest udział w debacie generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w poniedziałek 22 września, na której ma zabrać głos.

Karol Nawrocki

i

Autor: Art Service Karol Nawrocki
  • Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
  • Przemówienie prezydenta zaplanowano na wtorek około 23 czasu polskiego, gdzie skupi się na kwestiach bezpieczeństwa i agresywnej postawie Rosji.
  • Prezydent Nawrocki weźmie udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ, która będzie dotyczyć wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją.
  • Zasugerowano możliwość krótkiej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku po godzinie 19 czasu lokalnego (1 w nocy w Polsce). Prezydentowi towarzyszy małżonka, Marta Nawrocka. Karol Nawrocki weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówienie prezydenta zaplanowano na pierwszy dzień debaty generalnej, we wtorek, w sesji popołudniowej (około 23 czasu polskiego).

Minister prezydencki Marcin Przydacz zasugerował możliwość krótkiej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przed odlotem polskiej delegacji do USA minister Przydacz zapowiedział, że prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu na forum ONZ skupi się na kwestiach bezpieczeństwa. Przedstawi polskie stanowisko dotyczące przyszłości relacji międzynarodowych i globalnego ładu. Poruszy również kwestie wyzwań regionalnych, w tym:"wyzwań natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji, z jej celami - a tym celem jest zburzenie czy przebudowanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odejście od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo tym w istocie kieruje się polityka rosyjska".

Karol Nawrocki weźmie także udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tematem dyskusji będą wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i jej silnym wpływem na polityczną i międzynarodową rzeczywistość.

Karol Nawrocki na debacie ONZ

13:25

Udział prezydenta RP w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ zostały zaplanowane na godzinę 15:00 czasu polskiego (9:00 czasu lokalnego).

13:11

Witamy w naszej relacji na żywo!

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
W którym roku urodził się Karol Nawrocki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
ONZ
STANY ZJEDNOCZONE