Para prezydencka w USA. Uroczystości w Doylestown i spotkania z Polonią

• Prezydent Nawrocki z małżonką odwiedzili Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown.

• Odsłonięto tablicę upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego, w obecności polityków jego rządu.

• Prezydent wręczy odznaczenia państwowe zasłużonym Polonusom i odda hołd ofiarom Katynia pod Pomnikiem Mściciela.

• Kolejnym etapem wizyty będzie Nowy Jork, gdzie prezydent Nawrocki weźmie udział w debacie ONZ.

Uroczystości w sanktuarium w Doylestown

W niedzielę prezydent Karol Nawrocki i jego żona uczestniczyli w wydarzeniach w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, które od lat jest miejscem szczególnego kultu dla Polonii amerykańskiej. Pierwszym punktem programu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Olszewskiego, byłego premiera Rzeczypospolitej.

W uroczystości uczestniczyli także politycy związani z rządem Olszewskiego – Antoni Macierewicz i Jan Parys. Po ceremonii odbyła się uroczysta msza święta, która zgromadziła zarówno przedstawicieli władz, jak i polonijną społeczność.

Spotkanie z Polonią i odznaczenia państwowe

Po południu para prezydencka uda się na spotkanie z Polonią amerykańską. Prezydent Nawrocki wręczy odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla promocji polskiej kultury i pamięci historycznej.

Hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej

Podczas wizyty w Doylestown Karol i Marta Nawroccy złożą również wieniec pod Pomnikiem Mściciela, upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej. Monument, autorstwa amerykańskiego rzeźbiarza polskiego pochodzenia Andrzeja Pityńskiego, został odsłonięty 14 sierpnia 1988 roku i od tego czasu stanowi symbol pamięci o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.

Kolejne punkty wizyty w USA

W następnych dniach polska para prezydencka uda się do Nowego Jorku, gdzie prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Obecność wśród światowych liderów ma podkreślić rolę Polski w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego, demokracji oraz praw człowieka.

