Karol Nawrocki na czele państwa. Jak oceniają go Polacy?

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków pozytywnie ocenia Karola Nawrockiego w roli następcy Andrzeja Dudy. Nowy prezydent sprawuje urząd od nieco ponad miesiąca, a jego działania są bacznie obserwowane przez społeczeństwo. Badanie pokazuje, że 57,5 proc. respondentów postrzega Nawrockiego pozytywnie, z czego 25 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 32,5 proc. "raczej pozytywnie".

Jednak nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Przeciwne zdanie ma 32,9 proc. badanych, z czego 20,3 proc. ocenia Nawrockiego "raczej negatywnie", a 12,6 proc. "zdecydowanie negatywnie". Pozostałe 9,6 proc. osób nie potrafiło się określić.

Kto najbardziej popiera Nawrockiego? Wyniki zaskakują

Sondaż ujawnia, że Karola Nawrockiego lepiej postrzegają mężczyźni (69 proc.) niż kobiety (44 proc.). Jak zauważa WP, pokrywa się to z wynikami sondaży przedwyborczych. Najwięcej pozytywnych ocen pojawiło się w grupie osób ze średnim wykształceniem (68 proc.) oraz wśród osób z miast do 50 tys. mieszkańców (60 proc.).

Krytycznie Karola Nawrockiego oceniają natomiast mieszkańcy wsi (38 proc. ocen negatywnych) oraz badani z miast powyżej 250 tys. mieszkańców (36 proc. ocen negatywnych).

Jak wiek wpływa na ocenę prezydenta?

W podziale na grupy wiekowe najlepiej Karola Nawrockiego oceniają osoby w wieku od 18 do 29 lat (73 proc. pozytywnie i 27 proc. negatywnie). Z kolei najwięcej negatywnych ocen pojawiło się w grupie osób w wieku powyżej 70 lat (42 proc. pozytywnie i 52 proc. negatywnie).

Badanie wykazało także, że 92 proc. osób, które w ostatnich wyborach do Sejmu głosowały na PiS, pozytywnie ocenia Nawrockiego w roli prezydenta. Identycznie wygląda sytuacja wśród wyborców Konfederacji. Pozytywnie ocenia go także 73 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 19 proc. wyborców KO i 4 proc. wyborców Nowej Lewicy.

