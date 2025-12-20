Za dwa dni decyzja sądu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry

Rozpoczyna się proces rozliczania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, oskarżanego o nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Ziobrze grozi uchylenie immunitetu, a nawet aresztowanie, w związku z 26 zarzutami, w tym defraudacją środków i kierowaniem grupą przestępczą.

Polityk przebywa na Węgrzech, a prokuratura wnioskuje o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Czy uda się go doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości?

Zarzuty w cieniu ciężkiej choroby

Kiedy jeszcze przed wyborami w 2023 roku Donald Tusk (68 l.) zapowiadał rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości jasne było, że mówił między innymi do Zbigniewa Ziobry. Ministrowi sprawiedliwości zarzucano głównie niewłaściwe wykorzystywanie potężnych środków z Funduszu Sprawiedliwości. To w ramach śledztwa dotyczącego dotacji dla kościelnej Fundacji Profeto już w marcu 2024 roku oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukali mieszkanie i dom polityka. Wówczas walczył z rakiem przełyku i ledwo słyszalnym głosem na konferencji prasowej przed swoim domem krytykował działania służb i rządzących. Na szczęście zdrowie byłego ministra po kilku miesiącach zaczęło się poprawiać. Posłowie z komisji śledczej ds. Pegasusa uznali więc, że można go już przesłuchać, ale wtedy Ziobro zasłaniał się orzeczeniem TK, który stwierdził, że zakres działania komisji jest niezgodny z konstytucją. Zdecydowano o przymusowym doprowadzeniu polityka do Sejmu. Za pierwszym razem za późno przyjechał na Wiejską i komisja zamknęła obrady, za drugim doszło do przesłuchania.

Żurek wchodzi do gry

Rozliczenia przyspieszyły, kiedy ministrem sprawiedliwości w lipcu tego roku został Waldemar Żurek (55 l.), sędzia znany z bardzo krytycznego stosunku wobec reform PiS. Pod koniec października do Sejmu trafił wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze w celu postawienia mu zarzutów, ale też aresztowania. Śledczy podejrzewają go o dokonanie 26 przestępstw m.in.: defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości, kierowanie grupą przestępczą wraz z innymi dwoma podejrzanymi politykami PiS oraz ingerowanie w przygotowywanie ofert konkursowych. W czasie, kiedy prowadzona była wspomniana procedura, polityk przebywał na Węgrzech i zdecydował się już pozostać w Budapeszcie. - Wbrew temu co mówią, nie uciekłem, tylko na razie nie wracam. Nie będę ułatwiał działań przestępcom, którzy dziś rządzą w Polsce – mówił „Super Expressowi”. Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu, ale nieobecność byłego ministra sprawia, że śledczy mają częściowo związane ręce.

W tej sytuacji Waldemar Żurek zdecydował się na kolejny krok. Prokurator Generalny wysłał pismo do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (65 l.), w którym wnosi, by Sejm rozważył postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry za złamanie prawa w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. - Ten szeryf był tylko silny w mowie, ale jak zobaczymy jego dawne nagrania, jak to mówił, że nie może być świętych krów, że prawo jest jednakowe dla wszystkich, dziś się okazało, że to uciekający szeryf, który się boi stanąć i zmierzyć się z dowodami, które ma prokuratura – mówił w „SE” minister sprawiedliwości.

Teraz kluczowym dla dalszych losów tego pojedynku wydarzeniem, będzie poniedziałkowe rozstrzygnięcie sądu w sprawie aresztu dla wiceprezesa PiS. Jeżeli przebiegnie po myśli prokuratury, prawdopodobnie pojawi się Europejski Nakaz Aresztowania. Wtedy Zbigniew Ziobro za przykładem Marcina Romanowskiego (49 l.) wystąpi najpewniej o azyl na Węgrzech. Minister Żurek nie kryje, że liczy na zmianę władzy w Budapeszcie, a pierwsza sposobność ku temu będzie już w wyborach planowanych na kwiecień 2026 roku. Przygotowując się na taki wariant, MSZ zablokował już paszport dyplomatyczny polityka PiS, a prokuratura uruchomiła procedurę odebrania prywatnego dokumentu umożliwiającego podróżowanie po świecie. Pościg trwa i nie zanosi się na jego rychły finał.

Warzecha kontra 19.12.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.