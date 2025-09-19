Donald Trump ponownie odniósł się do kwestii dronów nad Polską.

Prezydent USA zdradził, kiedy Stany Zjednoczone udzielą pomocy Polsce.

Wyraził przy tym swoje rozczarowanie Putinem

Trump rozczarowany Putinem

Donald Trump w rozmowie z Fox News nie ukrywał swojego rozczarowania prezydentem Rosji. - Jestem rozczarowany Putinem, bardzo rozczarowany – miał wyznać szczerze, cytowany przez Fox News. Stwierdził przy tym, że spodziewał się, iż zaprowadzenie pokoju w Ukrainie będzie znacznie łatwiejsze ze względu na jego relacje z rosyjskim przywódcą.

Trump odniósł się również do sprawy dronów, które wleciały do Polski. Prezydent USA nie chciał jednoznacznie stwierdzić, czy obiekty naruszyły przestrzeń powietrzną celowo. - Tak czy inaczej nie powinny być tak blisko – zaznaczył Trump.

Drony w Polsce przez neutralizację?

Gdy dziennikarka przypomniała słowa premiera Donalda Tuska, że działania Rosji nie były wynikiem przypadku czy pomyłki, Donald Trump przedstawił swoją wersję wydarzeń. Tłumaczył, że drony są strącane poprzez ich neutralizowanie, a pozbawione kontroli obiekty mogły wlecieć do Polski. - Miejmy nadzieję, że tak było. Wolę ten lepszy scenariusz – dodał.

Następnie powtórzył, że relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim są bardzo złe. - Nienawidzą siebie – stwierdził.

Amerykańskie wsparcie dla Polski

W dalszej części rozmowy Trump został zapytany, czy po wysłaniu do Polski dodatkowych sił powietrznych przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka wyśle własne myśliwce lub systemy Patriot. - Pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie – odpowiedział Trump.

R. BOCHENEK: WIERZĘ DONALDOWI TRUMPOWI KONFEDERACJA POWINNA SIĘ OKREŚLIĆ