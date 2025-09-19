Karol Nawrocki z małżonką odwiedzą USA. Przygotowania ruszyły pełną parą

2025-09-19

Prezydent leci do USA na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karolowi Nawrockiemu (42 l.) będzie towarzyszyła jego żona Marta (39 l.). Co ciekawe razem z delegacją głowy państwa do Nowego Jorku zabiera się szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski (62 l.) i będzie to pierwsza wspólna podróż tych polityków.

  • Karol Nawrocki spotka się z Polonią w Doylestown w Pensylwanii, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej ("Amerykańska Częstochowa").
  • Podczas spotkania Nawrocki odsłoni tablicę upamiętniającą Jana Olszewskiego.
  • Wizyta w USA zakończy się debatą generalną na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, 24 września.

Jeszcze przed debatą na forum Narodów Zjednoczonych Nawroccy spotkają się z Polonią. W niedzielę planują wizytę w Doylestown w Pensylwanii, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, które potocznie nazywane jest "Amerykańską Częstochową". Tam Karol Nawrocki odsłoni odsłoni tablicę poświęconą pamięci byłego premiera Jana Olszewskiego (88 † l.), zamontowaną społecznie przez przedstawicieli Polonii Jacka Szklarskiego i Tomasza Cwalinę.

- Prezydent Karol Nawrocki swoim współpracownikom na samym początku jasno wskazał, że przy okazji tego typu wyjazdów bardzo mu zależy na tym, aby organizować spotkania z Polonią na świecie – mówił w Republice szef gabinetu prezydenta Paweł Szeferenaker (38 l.). - Przy okazji wyjazdu na zgromadzenie ogólne ONZ w Nowym Jorku, rozpocznie się ta wizyta w niedzielę od spotkania z Polonią w Doylestown. Z pewnością będzie to miłe spotkanie – mówił dalej Szefernaker.

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach – zwykłą większością głosów. W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

Wizyta prezydenta w USA zakończy się w środę 24 września. Jej najbardziej istotnym wydarzeniem będzie debata generalna 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

