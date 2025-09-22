Prezydent Karol Nawrocki na 80. rocznicy ONZ w Nowym Jorku. Polska perspektywa w centrum uwagi

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-22 16:24

W poniedziałek Karol Nawrocki, któremu towarzyszy pierwsza dama Marta Nawrocka, wziął udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. To kluczowy punkt wizyty polskiego przywódcy w USA. Jak podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, spotkania w Nowym Jorku mają służyć przedstawieniu polskiej perspektywy na rolę ONZ i systemowych zmianach wewnątrz tej organizacji.

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA. Wygłosi przemówienie na forum ONZ

i

Autor: Leszek Szymański/ PAP Prezydent Karol Nawrocki na lotnisku w Warszawie
  • Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę powstania ONZ w Nowym Jorku
  • W planie dnia: rozmowy z szefową finansów Google Ruth Porat, Ronaldem Lauderem z World Jewish Congress i liderami państw bałtyckich
  • Wieczorem spotkania z António Guterresem i Annaleną Baerbock
  • Według ministra Marcina Przydacza – okazja do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ i rozmów o bezpieczeństwie

Spotkania z Google i środowiskami żydowskimi

Po uroczystości Nawrocki spotka się z Ruth Porat, prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google. Według Przydacza rozmowy będą dotyczyć działań firmy na polskim rynku, w tym współpracy technologicznej i inwestycyjnej.

Następnie prezydent uda się do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku na spotkanie z przedstawicielami środowisk żydowskich, a w południe przeprowadzi rozmowę z Ronaldem Lauderem, przewodniczącym World Jewish Congress i jednym z najważniejszych filantropów amerykańskich.

Rozmowy z liderami Bałtyku i ONZ

W drugiej części dnia prezydent Nawrocki spotka się z przywódcami Litwy, Estonii i Łotwy, Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Jak podkreślają doradcy, tematem będzie bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz reakcja wspólnoty międzynarodowej na prowokacyjne działania Rosji.

Wieczorem polski prezydent odbędzie rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Annaleną Baerbock.

Nawrocki zamiast snu wybrał ciężary. Prezydent trenował o świcie na Manhattanie

Wystąpienie w debacie generalnej

Na wtorek zaplanowany jest udział Karola Nawrockiego w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Minister Przydacz zaznacza, że Polska będzie akcentować potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO, systemów antydronowych i wyciągania konsekwencji wobec państw naruszających przestrzeń powietrzną innych krajów.

Poniżej galeria: Karol Nawrocki z małżonką w USA. Tak przyjęto ich w Doleystown

Polityka SE Google News
Karol Nawrocki z małżonką w USA. Tak przyjęto ich w Doleystown
65 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Ćwiklak, Nizinkiewicz | 2025 09 19 | VOD 2
Poranny ring VOD 1 22.09.2025
Sonda
Czy obecność polskiego prezydenta w Amerykańskiej Częstochowie ma dla Polonii szczególne znaczenie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI