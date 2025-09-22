Prezydent Karol Nawrocki na 80. rocznicy ONZ w Nowym Jorku. Polska perspektywa w centrum uwagi

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę powstania ONZ w Nowym Jorku

W planie dnia: rozmowy z szefową finansów Google Ruth Porat, Ronaldem Lauderem z World Jewish Congress i liderami państw bałtyckich

Wieczorem spotkania z António Guterresem i Annaleną Baerbock

Według ministra Marcina Przydacza – okazja do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ i rozmów o bezpieczeństwie

Spotkania z Google i środowiskami żydowskimi

Po uroczystości Nawrocki spotka się z Ruth Porat, prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google. Według Przydacza rozmowy będą dotyczyć działań firmy na polskim rynku, w tym współpracy technologicznej i inwestycyjnej.

Następnie prezydent uda się do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku na spotkanie z przedstawicielami środowisk żydowskich, a w południe przeprowadzi rozmowę z Ronaldem Lauderem, przewodniczącym World Jewish Congress i jednym z najważniejszych filantropów amerykańskich.

Rozmowy z liderami Bałtyku i ONZ

W drugiej części dnia prezydent Nawrocki spotka się z przywódcami Litwy, Estonii i Łotwy, Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Jak podkreślają doradcy, tematem będzie bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz reakcja wspólnoty międzynarodowej na prowokacyjne działania Rosji.

Wieczorem polski prezydent odbędzie rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Annaleną Baerbock.

Wystąpienie w debacie generalnej

Na wtorek zaplanowany jest udział Karola Nawrockiego w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Minister Przydacz zaznacza, że Polska będzie akcentować potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO, systemów antydronowych i wyciągania konsekwencji wobec państw naruszających przestrzeń powietrzną innych krajów.

