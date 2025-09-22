Nawrocki zamiast snu wybrał ciężary. Prezydent trenował o świcie na Manhattanie

Prezydent Karol Nawrocki zaczął poniedziałek od intensywnego treningu siłowego na Manhattanie

Wpis na fanpage’u „Karol Nawrocki – popieramy” podkreśla, że prezydent promuje zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną

Ćwiczył ponad godzinę; widać wolne ciężary i „hardcore’ową” strefę siłową

Po treningu w planie m.in. obchody 80. rocznicy utworzenia ONZ i spotkania z liderami świata

6:00 na Manhattanie. Trening przed politycznym maratonem

Fotoreporter Faktu uchwycił prezydenta w klasycznej strefie wolnych ciężarów: rząd hantli, lustrzana ściana, surowy, industrialny wystrój z czerwonymi akcentami. Nawrocki ćwiczył górne partie, wykonywał serie z hantlami i jak widać na zdjęciach, pilnował nawodnienia między seriami. W klubie panował poranny spokój: obok głowy państwa trenowali zwykli nowojorczycy, a ochrona zachowywała dyskretny dystans.

Fanpage: „Prezydent promuje zdrowy tryb życia”

Wpis opublikowany na profilu „Karol Nawrocki – popieramy” podbija sportowy przekaz: „Prezydent promuje zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną”, czytamy w towarzyszącym relacji komentarzu. To element konsekwentnie budowanego wizerunku polityka, który łączy obowiązki państwowe z dyscypliną i rutyną treningową. Ten motyw pojawiał się już w kampanii: wspólne biegi z sympatykami, regularne wizyty na siłowni, a teraz trening w środku najważniejszych rozmów w Nowym Jorku.

„Żelazna” rutyna: sport w podróży służbowej

Na ujęciu widać rząd hantli oznaczonych w funtach (np. „40”), lustrzaną ścianę, czerwone ściany i drzwi „EXIT”, odsłonięte instalacje na suficie oraz układ charakterystyczny dla manhattańskich klubów nastawionych na trening siłowy. To popularna, „hardcore’owa” estetyka, dużo wolnych ciężarów, mniej „spa”, więcej konkretu.

Jeszcze jako kandydat Nawrocki dawał się poznać jako zapalony miłośnik sportu. W Nowym Jorku utrzymuje ten kurs: najpierw trening, potem polityka. To wyraźny sygnał do zwolenników (i konkurentów): sprawność, odporność i systematyczność są częścią jego stylu przywództwa.

Co w planie po porannych ciężarach

Para Prezydencka w Amerykańskiej Częstochowie. "Ważny gest podtrzymywania więzi"

Po południu zaplanowane są rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem oraz Przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock. To gęsty harmonogram, w którym poranny trening był jedynym momentem „dla siebie”.

