Alarm ISW: Rosja może przygotowywać się do konfliktu z NATO

Od stycznia do połowy września 2025 r. rosyjskie MON podpisało kontrakty z ok. 292 tys. rekrutów, podaje ISW.

Część żołnierzy trafia do strategicznych rezerw tworzonych od lipca.

Kreml intensyfikuje programy wojskowo-patriotyczne dla młodzieży, co ma zwiększyć rekrutację w kolejnych latach.

Rosja prowadzi agresywną kampanię testowania obrony powietrznej NATO, szczególnie nad Morzem Bałtyckim.

ISW: Moskwa rozwija nowe technologie dronów sterowanych światłowodem, odpornych na zakłócenia elektroniczne.

Rezerwy strategiczne zamiast pokoju

Według raportu ISW, rosyjskie dowództwo mogło uznać, że straty na froncie zaczęły się zmniejszać na tyle, by latem 2025 r. pozwolić sobie na tworzenie dodatkowych rezerw. To jednak nie jest sygnał deeskalacji, ale przygotowania do dalszej wojny.

„Doniesienia o tworzeniu rezerw wskazują, że Kreml pozostaje zdeterminowany, by realizować cele wojenne i może przygotowywać się do konfliktu z NATO” – podkreślają analitycy.

Testowanie NATO

ISW zauważa, że w ostatnich tygodniach Rosja nasiliła naruszenia przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych, w tym Polski i Estonii. Według ekspertów to element szerszej kampanii Kremla, mającej na celu sprawdzenie reakcji NATO i zdobycie danych wywiadowczych. Szczególną uwagę zwrócono na Bałtyk, gdzie rosyjskie prowokacje stają się coraz częstsze.

Drony nowej generacji

Raport opisuje również nowe rozwiązania technologiczne, drony sterowane światłowodem, które pozwalają na czterokrotne zwiększenie zasięgu obserwacji i ataku. Bezzałogowce mają być odporne na ukraińskie systemy walki radioelektronicznej, a dodatkowe drony-przekaźniki zwiększają skuteczność rosyjskich uderzeń.

Młodzież na celowniku Kremla

Rosja równolegle rozwija programy patriotyczno-wojskowe skierowane do młodzieży, mające ułatwić werbunek kolejnych pokoleń rekrutów. ISW ocenia, że to wpisuje się w długoterminową strategię przygotowań do konfrontacji z Zachodem.

