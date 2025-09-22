Sikorski w ONZ. Najmocniejsze ostrzeżenie dla Rosji od początku wojny

- „Jeśli kolejna rakieta lub samolot wleci w przestrzeń NATO i zostanie zestrzelony – nie przychodźcie się skarżyć” – ostrzegł Sikorski.
- Polska i sojusznicy reagują na coraz częstsze wtargnięcia rosyjskich myśliwców.
- Minister przypomniał o aktach sabotażu w Europie i rosyjskiej wojnie hybrydowej.
- Estonia domaga się konsultacji NATO w ramach art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.
Sikorski ostrzega Rosję na forum RB ONZ
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane na wniosek Estonii po incydencie z rosyjskimi myśliwcami MiG-31, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną. Samoloty przebywały tam aż 12 minut, zanim zostały przechwycone przez NATO.
„Jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia i zostanie zestrzelony, proszę – nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni” - mówił Sikorski.
„Nie zaczynajcie kolejnej wojny”
Minister spraw zagranicznych podkreślił, że Rosja od lat prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi, od agresji na Ukrainę, przez cyberataki, aż po akty sabotażu i podpalenia w Polsce.
W ostrych słowach odniósł się też do historii:
„Rosja przyczyniła się do rozpętania I i II wojny światowej oraz zimnej wojny. Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej”.
„Wasze imperium nie zostanie odbudowane”
Sikorski zaatakował także rosyjską propagandę i nacjonalizm:
„Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera w sobie żądzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperiów minął. Wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane”.
Estonia wzywa NATO
Incydent z 19 września zmusił Tallinn do wystąpienia o nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ i uruchomienia konsultacji w ramach artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Oznacza to, że kraje NATO muszą wspólnie omówić zagrożenie dla integralności terytorialnej i bezpieczeństwa Estonii.
USA i sojusznicy reagują
Amerykański ambasador przy ONZ Michael Waltz stwierdził, że działania Rosji „sprawiają wrażenie albo celowej eskalacji, albo utraty kontroli nad samolotami i dronami”. Podkreślił, że USA będą broniły terytorium NATO. Szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper ostrzegła przed ryzykiem bezpośredniej konfrontacji i wezwała do zwiększenia presji na Moskwę.
Rosja pod ostrzałem dyplomacji
Sikorski zaznaczył, że sojusznicy nie dadzą się zastraszyć. Podkreślił, że mimo deklaracji Władimira Putina o „odchodzeniu od konfrontacji”, fakty pokazują coś zupełnie innego, eskalację agresji na Ukrainie i prowokacje wobec sąsiadów.
ONZ na żywo. Sikorski ostrzega Rosję, Estonia pokazuje dowody, Ukraina: prowokacje są celowe [RELACJA NA ŻYWO]
„Jesteśmy pokojowymi krajami demokratycznymi, ale nie pozwolimy, by Rosja testowała naszą cierpliwość. To jasne ostrzeżenie”.
