Sikorski w ONZ. Najmocniejsze ostrzeżenie dla Rosji od początku wojny

„Jeśli kolejna rakieta lub samolot wleci w przestrzeń NATO i zostanie zestrzelony – nie przychodźcie się skarżyć” – ostrzegł Sikorski.

Polska i sojusznicy reagują na coraz częstsze wtargnięcia rosyjskich myśliwców.

Minister przypomniał o aktach sabotażu w Europie i rosyjskiej wojnie hybrydowej.

Estonia domaga się konsultacji NATO w ramach art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Sikorski ostrzega Rosję na forum RB ONZ

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zwołane na wniosek Estonii po incydencie z rosyjskimi myśliwcami MiG-31, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną. Samoloty przebywały tam aż 12 minut, zanim zostały przechwycone przez NATO.

„Jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia i zostanie zestrzelony, proszę – nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni” - mówił Sikorski.

„Nie zaczynajcie kolejnej wojny”

Minister spraw zagranicznych podkreślił, że Rosja od lat prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi, od agresji na Ukrainę, przez cyberataki, aż po akty sabotażu i podpalenia w Polsce.

W ostrych słowach odniósł się też do historii:

„Rosja przyczyniła się do rozpętania I i II wojny światowej oraz zimnej wojny. Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej”.

„Wasze imperium nie zostanie odbudowane”

Sikorski zaatakował także rosyjską propagandę i nacjonalizm:

„Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera w sobie żądzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperiów minął. Wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane”.

Estonia wzywa NATO

Incydent z 19 września zmusił Tallinn do wystąpienia o nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ i uruchomienia konsultacji w ramach artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Oznacza to, że kraje NATO muszą wspólnie omówić zagrożenie dla integralności terytorialnej i bezpieczeństwa Estonii.

USA i sojusznicy reagują

Amerykański ambasador przy ONZ Michael Waltz stwierdził, że działania Rosji „sprawiają wrażenie albo celowej eskalacji, albo utraty kontroli nad samolotami i dronami”. Podkreślił, że USA będą broniły terytorium NATO. Szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper ostrzegła przed ryzykiem bezpośredniej konfrontacji i wezwała do zwiększenia presji na Moskwę.

Rosja pod ostrzałem dyplomacji

Sikorski zaznaczył, że sojusznicy nie dadzą się zastraszyć. Podkreślił, że mimo deklaracji Władimira Putina o „odchodzeniu od konfrontacji”, fakty pokazują coś zupełnie innego, eskalację agresji na Ukrainie i prowokacje wobec sąsiadów.

ONZ na żywo. Sikorski ostrzega Rosję, Estonia pokazuje dowody, Ukraina: prowokacje są celowe [RELACJA NA ŻYWO]

„Jesteśmy pokojowymi krajami demokratycznymi, ale nie pozwolimy, by Rosja testowała naszą cierpliwość. To jasne ostrzeżenie”.

