Szymon Hołownia ponownie spotyka się z przedstawicielami PiS

Celem rozmów jest ewentualne wywłaszczenie i przeniesienie ambasady Rosji w Warszawie

Jakie konkretne decyzje zapadną i jak wpłynie to na relacje z Rosją?

PiS chce wywłaszczenia ambasady Rosji w Warszawie

Jak informuje Wirtualna Polska, do Sejmu wpłynął projekt uchwały autorstwa PiS, który przewiduje wywłaszczenie i przeniesienie ambasady Rosji w Warszawie. Politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński oraz były wiceszef MON Marcin Ociepa, zorganizowali konferencję prasową w tej sprawie. Ten drugi przypomniał, że 17 września minęła rocznica agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, co jest faktycznym początkiem historii ambasady rosyjskiej w tym miejscu. - W wyniku tej agresji Rosjanie zdecydowali się na umiejscowienie w tym miejscu ambasady, jako de facto pałacu namiestnikowskiego, który ma górować nad Warszawą i urzędami państwowymi – podkreślił Ociepa.

Zobacz: Donald Trump znów mówił o dronach nad Polską! Zdradził, kiedy nam pomoże

Według niego, ambasada rosyjska to nie tylko miejsce prowadzenia działalności dyplomatycznej, ale także działalności, która „szkodzi interesowi Rzeczypospolitej”. - Dlatego dzisiaj jest moment, żeby spiąć klamrą ten wysiłek Polski w odzyskaniu pełnej suwerenności i warto w końcu doprowadzić do tego, żeby ta ambasada stamtąd zniknęła – zaznaczył były wiceszef MON. Wyraził przy tym przekonanie, że uchwała Sejmu w tej sprawie byłaby jednoznacznym sygnałem dla rządu, że jest to sprawa ponad podziałami politycznymi, dotycząca bezpośrednio bezpieczeństwa państwa.

Spotkanie Ociepy z Hołownią

Wirtualna Polska informuje, że w sprawie uchwały o wywłaszczeniu ambasady Rosji, wiceprzewodniczący klubu PiS Marcin Ociepa spotka się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. PiS liczy, że marszałek Hołownia nie będzie „mroził” uchwały i zostanie ona podjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 24 września.

Sprawdź: Miesiąc miodowy się skończył! Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Wyniki mogą zaskoczyć

Politycy PiS zamierzają namawiać rząd do wysłania noty dyplomatycznej do Rosji. - W nocie tej powinna być zwrócona uwaga, że Polska rozważa procedurę wywłaszczenia, a Federacja Rosyjska powinna przemyśleć lokalizację swojej placówki. Z taką właśnie prośbą, propozycją, powinniśmy się zwrócić. Że proponujemy przeniesienie ambasady. Sprawa jest bardzo delikatna, dlatego potrzebne są odpowiednie działania dyplomatyczne, na najwyższym poziomie profesjonalizmu – twierdzi rozmówca portalu z PiS.

Dlaczego PiS nie zajął się ambasadą Rosji za swoich rządów?

Na konferencji prasowej zapytano Marcina Ociepę, dlaczego PiS nie zajął się kwestią ambasady Rosji za swoich rządów. - Mówimy o sprawie niezwykle delikatnej. O prawie międzynarodowym. O Konwencji Wiedeńskiej, o stosunkach dyplomatycznych. Nie było wcześniej takiej sytuacji, z jaką Polska mierzy się dziś. Nie doszło za naszych rządów do wysłania dronów rosyjskich na nasze terytorium celem dokonania szkód lub prowokacji. Nie użyto bezpośrednio środków bojowych. I dziś dla tych, którzy ważą te sprawy, w odniesieniu do Konwencji Wiedeńskiej, ostatnie zdarzenia będą miały w naszym przekonaniu fundamentalne znaczenie – wyjaśnił Ociepa. Dodał, że można wykazać, iż ambasada nie pełni wyłącznie funkcji dyplomatycznych, ale także prowadzi działalność nieprzyjazną wobec państwa przyjmującego, co jest niezgodne z Konwencją Wiedeńską.

Przeczytaj: Kaczyński potrzebuje 15 milionów rocznie. Skarbnik PiS opowiada nam o stanie partyjnej kasy

Jarosław Kaczyński przyznał natomiast, że sprawa była rozważana za rządów PiS, ale uznano, że brak przesłanek uniemożliwiał potraktowanie tego jako złamanie Konwencji Wiedeńskiej.

Galeria poniżej: Żółto-niebieska niespodzianka dla rosyjskich dyplomatów. Barwy Ukrainy na asfalcie przed ambasadą Rosji

Sonda Jak oceniasz reakcję i działania władz państwowych, gdy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć