Kaczyński potrzebuje 15 milionów rocznie. Skarbnik PiS opowiada nam o stanie partyjnej kasy

Ludzie się obudzili

- Prosimy naszych zwolenników o wsparcie finansowe, o wpłaty. Każda kwota się liczy. Tu chodzi o naszą przyszłość - powiedział Jarosław Kaczyński tydzień temu na konferencji prasowej. Efekt? Kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego dnia na partyjnym koncie. - Żebyśmy mogli dobrze funkcjonować, to potrzebujemy 10-15 milionów na rok. W tym roku może uda się uzyskać jeszcze około 3 milionów – zdradza nam Henryk Kowalczyk. Partia powoli szykuje się do decydującego starcia w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Ambitne plany zakładają wynik zbliżony do 40%, który umożliwi samodzielne rządzenie. By to osiągną trzeba pokonać przechodzącą kryzys rządzącą koalicję, ale też Konfederację, która okopała się już w sondażach na mocnym trzecim miejscu. Przed PiS kolejne wydarzenia, które pomogą zewrzeć szeregi (marsz planowany na 11 października) i pójść do przodu narzucając ton politycznej dyskusji (kongres programowy). To wszystko kosztuje dla tego partia, która rocznie otrzymuje subwencję zmniejszoną o około 10 milionów złotych liczy na wsparcie sympatyków. -Po ostatnim apelu, który wystosowaliśmy do wyborców razem z panem prezesem, wpłaty wzrosły. Ludzie się obudzili. To co nam Domański nielegalnie zabrał, w jakiejś małej części zrekompensują wpłaty – relacjonuje nam Kowalczyk.

Płacą posłowie i eurodeputowani

Po tym jak PKW odrzuciła wyborcze sprawozdanie finansowe PiS formacja Jarosława Kaczyńskiego nie tylko poprosiła swoich sympatyków o wsparcie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali zobowiązani do regularnych wpłat na rzecz partii. - Posłowie i Senatorowie miesięcznie będą wpłacać minimum 1000 zł, posłowie do Parlamentu Europejskiego minimum 5000 zł. - mówił pod koniec sierpnia 2024 roku szef klubu Mariusz Błaszczak (55 l.).

