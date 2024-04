i Autor: archiwum serwisu zdjęcie ilustracyjne

Polacy idą do urn

Wybory samorządowe 2024. Druga tura zadecyduje o wszystkim [RELACJA NA ŻYWO]

21 kwietnia 2024 to termin drugiej tury wyborów samorządowych. Tym razem do urn pójdą mieszkańcy tylko części miejscowości, a mianowicie tych, w których nie wyłoniono zwycięzcy w wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta w pierwszej turze. To rozstrzygający bój! Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z dniu głosowania.