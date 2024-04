Kim jest Aleksander Miszalski, kandydat na prezydenta Krakowa? Rodzina, żona, kariera

no nie ma biedy!

O co może chodzić?

Aleksander Miszalski to kandydat na prezydenta Krakowa. W pierwszej turze wyborów samorządowych uzyskał 37,21 proc., zagłosowało na niego 110 556. Kim jest Aleksander Miszalski? Po pierwsze to poseł Koalicji Obywatelskiej obecnej kadencji. Jak sam o sobie pisze: - W Sejmie skupiam się na 6 priorytetowych tematach jakimi są: ekologia, przedsiębiorczość, prawa człowieka, edukacja, ochrona zdrowia i samorządność. Poseł Miszalski w Sejmie zasiada w dwóch komisjach: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Jest też członkiem trzech zespołów parlamentarnych:

Parlamentarny Zespół ds. Krakowa

Parlamentarny Zespół ds. Małopolski

Parlamentarny Zespół ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat trzech

Miszalski od 12 lat jest w PO. W 2016 roku został wybrany na przewodniczącego krakowskich struktur, a rok później objął funkcję Przewodniczącego Regionu Małopolskiego. W 2021 roku ponownie zostałem wybrany przez członków PO w Małopolsce na to stanowisko. Ma też doświadczenie samorządowe: zaczynał w Radzie Dzielnicy I Stare Miasto. Potem został radnym Krakowa. Czym się zajmuje? Aleksander Miszalski to przedsiębiorca. Był współwłaścicielem kilku firm z branży turystycznej działających na rynku polskim i międzynarodowym. Do tej pory ma udziały w pięciu spółkach handlowych (m.in. Slovak Hostel - blisko 15 proc. i Travel - 16 proc.).

Aleksander Miszalski: wykształcenie

Aleksander Miszalski ma bogate wykształcenie. Ukończył takie szkoły jak:

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne - magister (2004)

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego, Turystyka i Rekreacja - magister (2008)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Socjologia - magister (2010)

Aleksander Miszalski prywatnie: rodzina, żona i "synek"

Aleksander Miszalski pochodzi z Krakowa. Urodził się 7 sierpnia 1980 roku. Prywatnie jest żonaty z piękną Anną, ślub brali w 2019 roku q kościele św. Anny w Krakowie. Jak samo o sobie napisał, Miszalski jest "tatą" jamnika Muffina. To zapalony rowerzysta i biegacz.

Majątek Aleksandra Miszalskiego

Miszalski w oświadczeniu majątkowym zadeklarował, że ma 80 tys zł, 1 tys. dolarów, 2 tys. euro. Ma też we współwłasności z żoną i rodzicami (po 50 proc. każda ze stron) dom o wartości 1 500 000 zł i powierzechni 150 m kw. W oświadczeniu zadeklarował też, że ma renault clio z 2017 roku we współwłasności z żoną.

