Mentzen w euforii po wyborach w Bełchatowie. 32-letni Patryk Marjan z dużą przewagą

Już po pierwszej turze wyborów 7 kwietnia Patryk Marjan napisał na Facebooku: - Nigdy nie rezygnujcie z swoich marzeń. Konsekwencją i ciężką pracą dojdziecie do swojego celu. Nigdy się nie poddawajcie i róbcie swoje. To kluczowe przesłanie, które chciałem wam powiedzieć po tym wieczorze. Wczoraj zbliżyłem się do swojego marzenia o wzięciu odpowiedzialności za moje rodzinne miasto. To nasz wspólny sukces za który wam dziękuję, jednak ostateczne rozstrzygnięcie 21 kwietnia. Aby się udało musi być nas jeszcze więcej. Dołączcie do nas i wspólnie zmieńmy nasze miasto. Bełchatów zasługuje na więcej - zaapelował również do wyborców Marjan.

Najwyraźniej jego apele i program przekonały wyborców Bełchatowa, bo wszystko wskazuje na to, że to on zostanie nowym prezydentem miasta. Zgodnie z danymi z PKW, pochodzącymi z 16 na 28 (57,14%) obwodów głosowania w ponownym głosowaniu Patryk Marjan zyskał 61,92 proc. głosów, a jego konkurentka i dotychczasowa prezydent Mariola Czechowska, popierana przez PiS, jedynie 38,08 proc.

Tu po pojawieniu się pierwszych wyników Sławomir Mentzen skomentował sytuację w Bełchatowie i pełen radości napisał na platformie X: - Prezydentem Bełchatowa będzie Patryk Marjan z @Nowa_Nadzieja_ Spływają jeszcze ostatnie komisje, ale Patryk będzie miał ponad 60% głosów! Wygrana zaledwie 32 letniego Patryka jest największym w historii sukcesem wyborczym środowiska wolnościowego w Polsce, a także drogowskazem i lekcją dla nas, w jakim kierunku powinniśmy iść! Gratuluję Patryk! Jesteś dla nas wszystkich wzorem, źródłem inspiracji i nadziei, że nasza praca przyniesie kiedyś owoce! A my dziś świętujemy w Bełchatowie!

W kolejnym wpisie Mentzen dodał: - Nie wierzcie w żadne szklane sufity, w to że się nie da. Wasza przyszłość jest w waszych rękach. Niemożliwe nie istnieje. Jeśli się bardzo chce, to wszystko jest możliwe. Trzeba w to włożyć tylko bardzo dużo pracy, pasji i energii. A także mieć trochę szczęścia :)

