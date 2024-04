Kwaśniewski komentuje wyniki wyborów. Gorzkie słowa o Lewicy

Izabela Bodnar czy Jacek Sutryk? We Wrocławiu wszystko jest już jasne!

Polacy idą do urn

Aleksander Kwaśniewski został poproszony o ocenę wyników drugiej tury wyborów samorządowych w Polsce. Zdaniem byłego prezydenta jeśli chodzi o wynik KO, to ten nie różni się wiele od wyniku z wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem rządzący wciąż mają u wyborców wotum zaufania: - Sygnał płynący z tych wyborów samorządowych jest taki, że jest ciągle wotum zaufania dla koalicji rządzącej, choć nie jest ono takie bezwarunkowe. Koalicja Obywatelska zwiększyła nawet stan posiadania, ale jeżeli przyjrzymy się temu z dużą dokładnością, to zasadniczo te wyniki nie różnią się od wyników wyborów parlamentarnych - przyznał w rozmowie z Onetem Kwaśniewski.

Były prezydent skupił się też na ocenie wyniku Lewicy, wskazał też na prawdopodobne elementy, które sprawiły, że w tych wyborach Lewica nie wypadła najlepiej: - Ten wynik jest frustrujący. Ale taki też był już w wyborach parlamentarnych. On już wtedy był dużo poniżej oczekiwań, a wybory samorządowe zawsze wypadały dla Lewicy jeszcze słabiej. Za to wybory europejskie wypadały do tej pory nieco lepiej. Ale zobaczymy. Lewica potrzebuje głębokiej refleksji. Z czymś nie trafia. Być może jej program jest zbyt skupiony na kwestiach światopoglądowych i brakuje takich odpowiedzi dotyczących spraw społecznych czy życiowo-bytowych, jak np. sprawa mieszkań dla młodzieży - przyznał wprost Aleksander Kwaśniewski.

