Rewolucja w sprawie mieszkań! Ważna rola ministra w „superresorcie” u Domańskiego

Patodeweloperka, drożyzna i pustostany

Mieszkalnictwo w Polsce to wciąż ogromny problem społeczny. Zarówno budownictwo społeczne, jak i komunalne to nikły procent w rynku zdominowanym przez deweloperów. Z danych Eurostatu za 2022 rok, wynika, że Polska ma jeden z najwyższych wskaźników przeludnienia w Europie. Odsetek osób mieszkających w mieszkaniach, które są za małe w stosunku do liczby mieszkańców wyniósł aż 35,8 proc., co plasuje nas w czołówce stawki zaraz po Rumunii, Łotwie i Bułgarii. W sumie brakuje około dwóch milionów mieszkań, a ceny najmu i sprzedaży są horrendalnie drogie w stosunku do zarobków, co sprawia, że wielu młodych ludzi o małych i średnich dochodach może zapomnieć o własnym, komfortowym M4, w którym mogliby założyć rodzinę – co jeszcze nie tak dawno było normą w czasach PRL. Tymczasem gigantyczny wzrost cen napompował w dodatku wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość „Bezpieczny kredyt 2%”, który nijak rozwiązał problem, podwyższając popyt, zamiast podażu.

Lewandowski zbuduje olimpijkom mieszkania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lewica proponuje rozwiązania

W obecnej kadencji sytuacji bliżej przyjrzała się Lewica, która przygotowała własny projekt ustawy mieszkaniowej. W środę w Sejmie przyjęto proponowaną przez partię nowelizację ustawy zwiększającą wydatki na budownictwo społeczne. Jak mówi „Super Expressowi” jeden z autorów projektu – to skokowy wzrost wydatków państwa na budownictwo i mieszkalnictwo społeczne. Do 45 mld zł – tyle planuje wydać rząd na budownictwo komunalne, socjalne i akademiki. – To nie tylko budowa nowych mieszkań, ale także remonty starego zasobu. Remonty i budowa akademików – mówi nam wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. – Wydłużyliśmy o dwa lata program tanich kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego i społecznych inicjatyw mieszkaniowych i zwiększyliśmy do 6 mld 900 mln złotych kwotę, do której mogą być udzielone te kredyty – dodaje Lewandowski i zapowiada także rządowe udogodnienia dla samorządów. – Wszystkie wnioski, które zostały poskładane przez samorządy na budowę nowych mieszkań, które mają komponent KPO wskakują na szczyt kolejki – tłumaczy polityk.

Ale zmiany dotyczą również popularnych TBS-ów, czyli niskoczynszowych mieszkań na wynajem dla osób o średnich dochodach, którzy nie kwalifikują się na mieszkania komunalne. – W przypadku osób bliskich nie będzie potrzeby uzyskania zgody TBS-u na cesję partycypacji. Wielokrotnie lokatorzy na to zwracali uwagę – wskazuje wiceminister z Lewicy.

Po połączeniu ministerstw w ramach rekonstrukcji rządu, polityk ma zająć ważne miejsce w „superresorcie” gospodarczym, kierowanym przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. I chociaż Lewica ma chrapkę na samodzielny resort mieszkalnictwa, z naszych informacji wynika, że nie będzie utworzonego oddzielnego misterstwa. – Lewandowski będzie najpewniej wiceministrem u Domańskiego, ale nie jest to przesądzone – mówi nam nieoficjalnie ważny polityk koalicji rządzącej.