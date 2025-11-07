Pilne! Kontrola w KOWR ujawnia nieprawidłowości. Sprawa w prokuraturze

Minister Stefan Krajewski zawiadomił prokuraturę o możliwym przekroczeniu uprawnień przez byłego wiceministra Rafała Romanowskiego (PiS).

Kontrola wykazała ingerencje w prace urzędników KOWR i decyzje dotyczące działek pod budowę CPK.

Drugie zawiadomienie dotyczyło „świadomego blokowania przekazania działek dla CPK”.

Kontrola w KOWR potrwa do 13 listopada, a jej wyniki mają ujawnić skalę nieprawidłowości.

Sprawa dotyczy działki w Zabłotni o wartości sięgającej nawet 400 mln zł.

Krajewski: „Zawiadomiłem prokuraturę”

Podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że audyt w KOWR wykazał poważne naruszenia przepisów z czasów, gdy resortem kierowali politycy PiS.

– Udało się ustalić, że wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków. W związku z tym podpisałem zawiadomienie do prokuratury, żeby sprawdziła, co było podejmowane. Kontrola ustaliła, że ingerował on w działania urzędników i departamentów merytorycznych – powiedział Krajewski.

Minister dodał, że złożono drugie zawiadomienie, dotyczące celowego utrudniania przekazania działek na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

– To sprawa, która musi zostać wyjaśniona. Pieniądze, które miały trafić do osób powiązanych z ówczesną władzą, muszą wrócić do budżetu i wspierać polskie rolnictwo – podkreślił.

Afera z działką pod CPK

Kontrola w KOWR została zlecona po ujawnieniu afery dotyczącej sprzedaży działki o powierzchni 160 ha w Zabłotni, przez którą ma przebiegać linia kolei dużych prędkości do CPK.

Według doniesień Wirtualnej Polski, w 2023 roku, tuż przed zmianą władzy, KOWR wydał zgodę na sprzedaż terenu wiceprezesowi spółki Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi. Wartość działki po zmianie przeznaczenia mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, do 400 mln zł.

Jak ustalono, jeszcze przed transakcją firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Zmiany personalne i kolejne kroki

Wiceminister rolnictwa Adam Nowak poinformował, że w związku ze sprawą doszło do odwołania dwóch osób z KOWR, które odpowiadały za proces sprzedaży działki w Zabłotni.

„Jedna z nich przez cztery miesiące przetrzymywała pismo dotyczące transakcji” – przekazał KOWR w komunikacie.

Z funkcji odwołano zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem oraz kierownika Wydziału Organizacyjnego w oddziale terenowym w Warszawie. Obie osoby pełniły funkcje kierownicze jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Kontrola potrwa do 13 listopada

Minister Krajewski zapowiedział, że audyt w KOWR potrwa do 13 listopada, a jego wyniki zostaną omówione podczas kolejnej konferencji prasowej.

– To nie koniec sprawy. Wszystkie decyzje i dokumenty będą dokładnie sprawdzone. Oczekuję pełnej odpowiedzialności osób, które brały udział w tej procedurze – zapowiedział minister rolnictwa.

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Gawkowski | 2025 11 06