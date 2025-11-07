Mocne słowa Tomczyka o Ziobrze. „Niech tłumaczy się w sądzie”

„Niech tłumaczy się przed sądem”

W programie „Polityczne Graffiti” Polsat News, wyemitowanym w piątek rano, Cezary Tomczyk odniósł się do sprawy wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu.

Decyzja komisji, reakcja Kaczyńskiego i nocne wydarzenia. Ziobro pod presją

– Mamy immunitet, za którym stoi dzisiaj Zbigniew Ziobro. Jestem przekonany, że ten immunitet zostanie zdjęty. A później niech tłumaczy się przed sądem, bo tam jest ten etap, gdzie można dowieść swojej niewinności – powiedział poseł Platformy Obywatelskiej.

Polityk zaznaczył, że każdy obywatel, bez względu na stanowisko, musi być równy wobec prawa. – Każdy Polak, każda Polka musiałaby przejść przez normalną procedurę – podkreślił.

„Musi stanąć przed sądem”

W dalszej części rozmowy Tomczyk zwrócił uwagę, że zasada domniemania niewinności dotyczy także Zbigniewa Ziobry, ale musi ona być weryfikowana w procesie sądowym, a nie poprzez polityczne oświadczenia.

– Żeby pan Ziobro mógł udowodnić swoją niewinność, oczywiście zakładając domniemanie niewinności, musi stanąć przed sądem – powiedział.

Poseł KO ocenił, że decyzja komisji regulaminowej to naturalny krok w kierunku przywracania odpowiedzialności w życiu publicznym.

– Jeżeli ktoś przez lata decydował o tym, kto odpowiada karnie, a kto nie, musi teraz sam stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, jeśli pojawiły się wobec niego poważne zarzuty – dodał.

Komisja za uchyleniem immunitetu Ziobry

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym najpoważniejszy, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w związku z nieprawidłowościami przy Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie nie wystąpił o azyl polityczny. Zapowiedział, że jego sprawa jest „polityczną hucpą” inspirowaną przez obecny rząd.

Głosowanie w piątek

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że głosowanie nad uchyleniem immunitetu i zgodą na zatrzymanie oraz aresztowanie Zbigniewa Ziobry odbędzie się w piątek.

Decyzja komisji oraz słowa Tomczyka wpisują się w najgorętszy polityczny spór ostatnich miesięcy, o odpowiedzialność byłych ministrów i sposób, w jaki rozliczane będą rządy Prawa i Sprawiedliwości.

