„Co ty Jarku wiesz o tankowaniu?”. Tusk odpowiada Kaczyńskiemu na zarzuty o drożyznę przed świętami

Przedświąteczna atmosfera w Polsce rozgrzana do czerwoności! Donald Tusk i Jarosław Kaczyński ścierają się w ostrym sporze o ceny paliw i drożyznę.

Kaczyński zarzuca Tuskowi oderwanie od rzeczywistości, ironicznie nawiązując do obietnic o "paliwie za 5,18 zł" i "tanich świętach".

Tusk ripostuje złośliwym pytaniem: "Co ty Jarku wiesz o tankowaniu… Tyle, co o zakupach. Wesołych Świąt". Sprawdź, dlaczego ta wymiana zdań rozpaliła internet.

„Co ty Jarku wiesz o tankowaniu?”

Premier Donald Tusk opublikował wpis o wyraźnie ironicznej wymowie.

„Co ty Jarku wiesz o tankowaniu… Tyle, co o zakupach. Wesołych Świąt.” – napisał szef rządu, odnosząc się do wcześniejszych komentarzy prezesa PiS na temat cen paliwa.

Co ty Jarku wiesz o tankowaniu… Tyle, co o zakupach. Wesołych Świąt. https://t.co/p92uk2t116— Donald Tusk (@donaldtusk) December 23, 2025

Wpis natychmiast został szeroko udostępniony i skomentowany, a wielu użytkowników odebrało go jako polityczną ripostę w lekkiej, przedświątecznej formie.

Kaczyński z „aniołkiem” złożył życzenia. Co powiedział prezes PiS?

Kaczyński: „Polacy się nie uśmiechają”

Reakcja Tuska była odpowiedzią na wcześniejszy wpis Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zwracał w nim uwagę na rozbieżności między cenami paliwa podawanymi przez rząd a tymi widocznymi, jego zdaniem, w codziennych wydatkach Polaków.

„W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł? Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą za zakupy i paliwo… Polacy się nie uśmiechają. To będą #DrogieŚwięta.” – napisał Kaczyński.

Ten fragment był najczęściej cytowany w komentarzach i stał się osią całej dyskusji.

Ceny paliwa jako polityczny temat świąt

Wymiana zdań pokazuje, że temat kosztów życia i paliwa pozostaje jednym z najczulszych punktów politycznego sporu. Dla opozycji to argument przeciwko rządowi, dla premiera, zarzut oderwania od codzienności, który stara się neutralizować ironią. Choć oba wpisy miały krótki format, szybko zaczęły funkcjonować jako symboliczna przedświąteczna potyczka między obozem rządzącym a PiS.

Reakcje w sieci

Internauci są podzieleni. Jedni chwalą premiera za bezpośredni ton i dystans, inni zarzucają obu politykom, że realne problemy Polaków zostały sprowadzone do wymiany złośliwości. W komentarzach dominują pytania o faktyczne ceny paliwa i codzienne koszty przed świętami. Kilka zdań opublikowanych na X wystarczyło, by temat paliwa i „drogich świąt” ponownie znalazł się w centrum politycznej debaty.

