Ten sondaż nie zostawia złudzeń. Wyraźna przewaga jednej partii! Tusk komentuje

2025-11-07

Wiadomo, kto wygrałby wybory parlamentarne, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. Jedna partia ma zdecydowanie powody do radości. Premier Donald Tusk skomentował wyniku sondażu Opinii24.

  • Najnowszy sondaż Opinii24 wskazuje na możliwe wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę.
  • Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera, zdobywając 33 proc. poparcia, podczas gdy PiS zajmuje drugie miejsce z 27,4 proc.
  • Konfederacja, Lewica i Konfederacja Korony Polskiej również przekroczyłyby próg wyborczy, a premier Tusk skomentował wyniki.
  • Sprawdź, które partie znalazłyby się poza Sejmem i co to oznacza dla polskiej sceny politycznej!

Jak mógłby wyglądać rząd, gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbyły się w najbliższą niedzielę? Pokazuje to najnowszy sondaż Opinii24, opublikowany w czwartek, 6 listopada. Powody do radości miałaby jedna partia, która stopniowo zwiększa swoją przewagę w stosunku do poprzednich badań. Mowa o Koalicji Obywatelskiej, która wygrałaby, uzyskując poparcie na poziomie 33 procent. 

Kto rządziłby Polską, gdyby wybory odbyły się w niedzielę?

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 27,4 proc. respondentów, natomiast 12,6 proc. ankietowanych poparłoby Konfederację. Do Sejmu, zgodnie z wynikami sondażu, dostałyby się także Lewica z 6,3 proc. poparcia oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 5,9 proc. ankietowanych. Poniżej progu wyborczego znalazły się natomiast: Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (1,7 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). W badaniu głosowanie na "inną partię" zaznaczyło 0,5 proc. respondentów, a 8,1 proc. nie miało zdania w tej sprawie. W czwartek wieczorem wyniki sondażu skomentował na platformie X premier Donald Tusk. "Nadzieja daje siłę, a siła nadzieję".

Jak przeprowadzano badanie?

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada techniką mixed-mode wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców, których próba wynosi 529.

