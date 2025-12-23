Ewa Zajączkowska-Hernik odwołana! O co chodzi?

Ewa Zajączkowska-Hernik rezygnuje z funkcji prezesa okręgu podwarszawskiego Nowej Nadziei, ogłaszając nowe inicjatywy polityczne.

Partia Nowa Nadzieja, kierowana przez Sławomira Mentzena, mierzy się z wyzwaniem wykreślenia z rejestru partii politycznych z powodu problemów ze sprawozdaniem finansowym.

Co oznaczają te zmiany dla przyszłości partii i jakie "odważne inicjatywy" planuje europosłanka?

Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Nowej Nadziei, ogłosiła rezygnację ze stanowiska prezesa okręgu podwarszawskiego partii. Decyzja ta, podjęta z woli prezesa partii, otwiera nowy rozdział w jej politycznej karierze. Jednocześnie Nowa Nadzieja, ugrupowanie kierowane przez Sławomira Mentzena, mierzy się z wyzwaniem w postaci wykreślenia z rejestru partii politycznych.

Rezygnacja Zajączkowskiej-Hernik

W poniedziałek 22 grudnia Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała na platformie X, że przestała pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego Nowej Nadziei. Podkreśliła, że zdobyte doświadczenie było dla niej cenne, a zintegrowanie i "postawienie na nogi" okręgu napawa ją dumą.

- Decyzją prezesa partii Nowa Nadzieja przestałam pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego - przekazała Ewa Zajączkowska-Hernik. - Bardzo się cieszę, że okręg udało się zintegrować i postawić na nogi – dodała.

Europosłanka zapowiedziała "nowe i odważne inicjatywy", choć nie ujawniła szczegółów. Wyraziła chęć zaangażowania się w pracę i "wejścia na kolejny, nowy poziom politycznej działalności". Podkreśliła, że nadchodzący rok będzie "wyjątkowy i przełomowy", a celem jest "mocny rozbieg przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku", które określiła jako kluczowe dla przyszłości Polski.

- Rozpoczyna się dla niej czas "nowych i odważnych inicjatyw" - zapowiedziała Zajączkowska-Hernik. - Musimy wspólnie zrobić mocny rozbieg przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, które będą kluczowe dla przyszłości Polski! – podsumowała.

Komentarz Sławomira Mentzena

Prezes Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, skomentował oświadczenie Zajączkowskiej-Hernik, dziękując jej za pracę w okręgu. Życzył jej powodzenia w dalszej działalności w Parlamencie Europejskim.

- Kolejne lata na pewno będą dla ciebie czasem ciężkiej i ważnej walki o polskie interesy w Parlamencie Europejskim. Powodzenia! – napisał polityk.

Niezależnie od zmian personalnych, partia Nowa Nadzieja stoi przed poważnym wyzwaniem. Pod koniec listopada Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wykreśleniu ugrupowania z rejestru partii politycznych. Powodem tej decyzji było niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za 2024 rok, na co wskazała Państwowa Komisja Wyborcza.

- Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych jest nieprawomocne, nie zgadzamy się z orzeczeniem i zamierzamy złożyć odwołanie od tej decyzji – poinformował Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.

Partia zamierza odwołać się od tej decyzji, wskazując na jej nieprawomocność. Państwowa Komisja Wyborcza informowała o niezłożeniu sprawozdania finansowego w maju, kierując wówczas wniosek do sądu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Ewa Zajączkowska-Hernik:

Quiz. Co wiesz o Konfederacji? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełna nazwa partii Konfederacja? Konfederacja Wolność i Niepodległość Konfederacja Niepodległa i Suwerenna Polska Konfederacja Polska Następne pytanie