Minister chwyciła za broń. Niecodzienna scena w fabryce broni "Łucznik"

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która stoi na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pojawiła się w fabryce broni "Łucznik". Polityczka wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Michał Baranowski i z delegacją spotkali się z prezesem zarządu Fabryki Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o. - Sewerynem Figurskim. Spotkanie było poświęcone ważnym tematom. Z prezesem rozmawiali o planach rozwoju spółki, nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w procesie produkcji broni strzeleckiej oraz realizacji przedsięwzięcia „Robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych w Fabryce Broni” , współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z bronią w ręku

W trakcie wizyty gości zaprezentowano funkcjonowanie zakładu, nowoczesne rozwiązania produkcyjne oraz ofertę produktową Fabryki Broni, a także przeprowadzono prezentację broni na strzelnicy. Swoich sil w strzelaniu do celu mogła spróbować minister Pełczyńska-Nałęcz. Spotkanie było okazją do merytorycznych rozmów na temat dalszego rozwoju spółki oraz znaczenia inwestycji w innowacje i nowoczesne technologie.

"Łucznik" się rozwija. Niedawno otwarto nową halę produkcyjną w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu

Pod konie listopada nastąpił otwarcie nowo wybudowanej hali produkcyjnej w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu. Koszt inwestycji to ponad 31 mln zł. Dzięki dodatkowej powierzchni zwiększą się moce produkcyjne zakładu, który będzie w stanie wytwarzać rocznie ponad 80 tys. sztuk broni. Na uwagę zasługuje fakt, że obiekt został wybudowany w niespełna rok, to kolos, ponieważ ma ponad 3,5 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

Budynek wyposażono w pełen pakiet systemów zabezpieczeń, począwszy od monitoringu i kontroli dostępu, po systemy przeciwpożarowe oraz instalacje wspierające bezpieczeństwo pracowników. - Nowa hala to konkretna odpowiedź na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i wszystkich służb mundurowych naszego kraju – zauważył wówczas prezes zarządu radomskiej spółki Seweryn Figurski.

