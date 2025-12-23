P. Szefernaker: Prezydent punkt po punkcie realizuje swoje obietncie

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-12-23 11:43

- Jak Karol Nawrocki został prezydentem to Donald Tusk zapowiedział, że można rządzić bez prezydenta, dziś już widzi, że nie można - mówi Paweł Szefernaker. Zdaniem szefa gabinetu głowy państwa kolejne weta Karola Nawrockiego mają sens i pozwalają realizować postulaty z kampanii wyborczej. Czy prezydent nie odbiera telefonów premiera, czy uważa się za lidera całej prawicy? Polecamy dzisiejsze Sedno Sprawy.

P.SZEFERNAKER: PUNKT PO PUNKCIE PREZYDENT REALIZUJE SWOJE POSTULATY
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JACEK PRUSINOWSKI
PAWEŁ SZEFERNAKER
SEDNO SPRAWY