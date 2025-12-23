P. Szefernaker: Prezydent punkt po punkcie realizuje swoje obietncie

- Jak Karol Nawrocki został prezydentem to Donald Tusk zapowiedział, że można rządzić bez prezydenta, dziś już widzi, że nie można - mówi Paweł Szefernaker. Zdaniem szefa gabinetu głowy państwa kolejne weta Karola Nawrockiego mają sens i pozwalają realizować postulaty z kampanii wyborczej. Czy prezydent nie odbiera telefonów premiera, czy uważa się za lidera całej prawicy? Polecamy dzisiejsze Sedno Sprawy.