Ważą się losy Ziobry. Jego przyszłość jest w rękach Sejmu! To może być koszmar!

Paulina Jaworska
2025-11-07 16:47

W piątek (7 listopada) w Sejmie będzie gorąco. Od godziny 17:30 rozpoczną się głosowania, a w tym te nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry oraz jego zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym bardzo poważny o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą! Jaki loc czeka byłego ministra sprawiedliwości? Śledźcie naszą relację na żywo.

Autor: Marek Kudelski/Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Zbigniew Ziobro może stracić immunitet, co otworzy drogę do postawienia mu 26 zarzutów, w tym o kierowanie grupą przestępczą.
  • Sejmowa komisja poparła wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra.
  • Sprawa dotyczy nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
Przyszedł czas na to, by Sejm podjął decyzję ws. Zbigniewa Ziobry. Jak wiadomo, prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Aby postawienie zarzutów było możliwe, najpierw polityk musi zostać pozbawiony immunitetu poselskiego. Wiadomo, że sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych, poparła w czwartek (6 listopada) wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze. Komisja rekomendowała także wyrażenie zgody na zatrzymanie i areszt Ziobry. Cała sprawa dotyczy spraw związanych z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości.

Politycy PiS podkreślają, że Ziobro ze względu na stan zdrowia, powinien przede wszystkim zająć się sobą, a jeśli trafi do aresztu, może się to dla niego źle skończyć. Sam Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech. W czasie telewizyjnego wystąpienia (w czwartek 6 listopada) tłumaczył, że cała sytuacja to "zemsta Tuska": - Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę. Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty. Jako prokurator generalny nadzorowałem liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw członkowie partii Donalda Tusk - mówił.  Polityk od prawie dwóch lat walczy z nowotworem. Ta argumentacja nie przekonuje jednak polityków KO. Co się wydarzy w Sejmie? Jak potoczą się losy Ziobry? Relacja na SE.pl 

Na żywo

Sejm. Głosowanie ws. uchylenia immunitetu, zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry

16:48

Jacek Ozdoba ujawnił szczegóły leczenia Zbigniewa Ziobry. W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w programie „Sedno Sprawy” w Radiu Plus eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości opisał, jak poważne są następstwa operacji byłego ministra sprawiedliwości. Jak wyjaśnił, Ziobro musi regularnie przechodzić zabiegi rozszerzające przewód pokarmowy, bo w przeciwnym razie „po prostu się dusi”. Kolejny ma się odbyć 12 listopada w Brukseli.

16:47

Już o 17:30 w Sejmie rozpoczną się głosowania. W tym te dotyczące przyszłość Zbigniewa Ziobry. 

