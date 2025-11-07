Ważą się losy Ziobry. Jego przyszłość jest w rękach Sejmu! To może być koszmar!

Zbigniew Ziobro może stracić immunitet, co otworzy drogę do postawienia mu 26 zarzutów, w tym o kierowanie grupą przestępczą.

Sejmowa komisja poparła wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra.

Sprawa dotyczy nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Przyszedł czas na to, by Sejm podjął decyzję ws. Zbigniewa Ziobry. Jak wiadomo, prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Aby postawienie zarzutów było możliwe, najpierw polityk musi zostać pozbawiony immunitetu poselskiego. Wiadomo, że sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych, poparła w czwartek (6 listopada) wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze. Komisja rekomendowała także wyrażenie zgody na zatrzymanie i areszt Ziobry. Cała sprawa dotyczy spraw związanych z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości.

Politycy PiS podkreślają, że Ziobro ze względu na stan zdrowia, powinien przede wszystkim zająć się sobą, a jeśli trafi do aresztu, może się to dla niego źle skończyć. Sam Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech. W czasie telewizyjnego wystąpienia (w czwartek 6 listopada) tłumaczył, że cała sytuacja to "zemsta Tuska": - Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę. Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty. Jako prokurator generalny nadzorowałem liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw członkowie partii Donalda Tusk - mówił. Polityk od prawie dwóch lat walczy z nowotworem. Ta argumentacja nie przekonuje jednak polityków KO. Co się wydarzy w Sejmie? Jak potoczą się losy Ziobry? Relacja na SE.pl

Na żywo Sejm. Głosowanie ws. uchylenia immunitetu, zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry 16:48 Jacek Ozdoba ujawnił szczegóły leczenia Zbigniewa Ziobry. W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w programie „Sedno Sprawy” w Radiu Plus eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości opisał, jak poważne są następstwa operacji byłego ministra sprawiedliwości. Jak wyjaśnił, Ziobro musi regularnie przechodzić zabiegi rozszerzające przewód pokarmowy, bo w przeciwnym razie „po prostu się dusi”. Kolejny ma się odbyć 12 listopada w Brukseli. 16:47 Już o 17:30 w Sejmie rozpoczną się głosowania. W tym te dotyczące przyszłość Zbigniewa Ziobry.

