Ozdoba: „Bez tych zabiegów Ziobro po prostu się dusi". Kolejny już 12 listopada

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-07 14:30

Jacek Ozdoba ujawnił szczegóły leczenia Zbigniewa Ziobry. W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w programie „Sedno Sprawy” w Radiu Plus eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości opisał, jak poważne są następstwa operacji byłego ministra sprawiedliwości. Jak wyjaśnił, Ziobro musi regularnie przechodzić zabiegi rozszerzające przewód pokarmowy, bo w przeciwnym razie „po prostu się dusi”. Kolejny ma się odbyć 12 listopada w Brukseli.

  • Zbigniew Ziobro po operacji onkologicznej przechodzi cykliczne zabiegi poszerzające przewód pokarmowy.
  • Bez tych procedur, jak mówi Jacek Ozdoba, były minister „nie może jeść i się dusi”.
  • Zabiegi wykonywane są co kilka tygodni, w zależności od stanu zdrowia.
  • Następny termin wyznaczono na 12 listopada w Brukseli.
  • Ozdoba: „To bardzo poważna sytuacja, wszystko musi być opisane w dokumentacji medycznej.”

„Bez tych zabiegów się dusi”

Jacek Ozdoba w Radiu Plus wstrząsająco opisał stan zdrowia Zbigniewa Ziobry po poważnej operacji, podczas której wycięto mu przełyk i przekształcono żołądek w nowy przewód pokarmowy.

– Pan minister ma naciągnięty żołądek w taki sposób, że ma zastąpiony nim przełyk, bo przełyk został wycięty po roztwierdzeniu nowotworu. To była bardzo poważna operacja. On jest poddawany regularnym zabiegom rozszerzającym przewód pokarmowy, bo w przeciwnym razie po prostu się dusi i nie może spożywać pokarmów – wyjaśnił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk zaznaczył, że takie procedury są konieczne dla zachowania życia i wymagają najwyższej precyzji medycznej.

Zabiegi co kilka tygodni

Ozdoba przyznał, że częstotliwość zabiegów zależy od stanu zdrowia byłego ministra, jednak najczęściej muszą być wykonywane co kilka tygodni.

– To się różnie odbywa, ale mniej więcej wtedy występują największe problemy – powiedział. 

Jak ujawnił, kolejny zabieg zaplanowany jest na 12 listopada w Brukseli.

– To bardzo poważna procedura i powinna być dokładnie ujęta w dokumentacji medycznej. Biegły bierze za to odpowiedzialność karną – dodał Ozdoba.

„To sprawa dla Naczelnej Izby Lekarskiej”

Jak ujawnił polityk PiS, sprawą opinii lekarskich w dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry zajęła się już Naczelna Izba Lekarska, która prowadzi postępowanie wyjaśniające.

Ziobro walczy, Ozdoba ujawnił poruszające szczegóły: „Nie może jeść, dusi się bez zabiegów”

– Sądzę, że może się to skończyć zarzutami dla lekarza, ale to jest moja ocena na podstawie informacji, które posiadam – zaznaczył.

Informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry pojawiają się w czasie, gdy Sejm przygotowuje się do głosowania nad uchyleniem mu immunitetu poselskiego. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w ramach śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie, jak zapewnił, nie ubiega się o azyl polityczny, a jego wyjazd był związany z udziałem w konferencji o praworządności w Unii Europejskiej.

