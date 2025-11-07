Ozdoba: „Bez tych zabiegów Ziobro po prostu się dusi”. Kolejny już 12 listopada

Zbigniew Ziobro po operacji onkologicznej przechodzi cykliczne zabiegi poszerzające przewód pokarmowy.

Bez tych procedur, jak mówi Jacek Ozdoba, były minister „nie może jeść i się dusi”.

Zabiegi wykonywane są co kilka tygodni, w zależności od stanu zdrowia.

Następny termin wyznaczono na 12 listopada w Brukseli.

Ozdoba: „To bardzo poważna sytuacja, wszystko musi być opisane w dokumentacji medycznej.”

„Bez tych zabiegów się dusi”

Jacek Ozdoba w Radiu Plus wstrząsająco opisał stan zdrowia Zbigniewa Ziobry po poważnej operacji, podczas której wycięto mu przełyk i przekształcono żołądek w nowy przewód pokarmowy.

– Pan minister ma naciągnięty żołądek w taki sposób, że ma zastąpiony nim przełyk, bo przełyk został wycięty po roztwierdzeniu nowotworu. To była bardzo poważna operacja.– On jest poddawany regularnym zabiegom rozszerzającym przewód pokarmowy, bo w przeciwnym razie po prostu się dusi i nie może spożywać pokarmów – wyjaśnił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk zaznaczył, że takie procedury są konieczne dla zachowania życia i wymagają najwyższej precyzji medycznej.

Zabiegi co kilka tygodni

Ozdoba przyznał, że częstotliwość zabiegów zależy od stanu zdrowia byłego ministra, jednak najczęściej muszą być wykonywane co kilka tygodni.

– To się różnie odbywa, ale mniej więcej wtedy występują największe problemy – powiedział.

Jak ujawnił, kolejny zabieg zaplanowany jest na 12 listopada w Brukseli.

– To bardzo poważna procedura i powinna być dokładnie ujęta w dokumentacji medycznej. Biegły bierze za to odpowiedzialność karną – dodał Ozdoba.

„To sprawa dla Naczelnej Izby Lekarskiej”

Jak ujawnił polityk PiS, sprawą opinii lekarskich w dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry zajęła się już Naczelna Izba Lekarska, która prowadzi postępowanie wyjaśniające.

– Sądzę, że może się to skończyć zarzutami dla lekarza, ale to jest moja ocena na podstawie informacji, które posiadam – zaznaczył.

Informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry pojawiają się w czasie, gdy Sejm przygotowuje się do głosowania nad uchyleniem mu immunitetu poselskiego. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w ramach śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie, jak zapewnił, nie ubiega się o azyl polityczny, a jego wyjazd był związany z udziałem w konferencji o praworządności w Unii Europejskiej.