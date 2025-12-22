Jak wyglądałby polski Sejm, gdyby wybory odbyły się teraz? Niespodziewany rozkład sił

Sara Osiecka
2025-12-22 20:08

Najnowsze badanie opinii publicznej wskazuje na zmiany w preferencjach wyborczych Polaków. Koalicja Obywatelska odnotowuje wzrost poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja, mimo spadku, utrzymuje się na podium. Analiza wyników sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 przedstawia aktualny obraz sceny politycznej.

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Najnowszy sondaż Opinia24 ujawnia istotne zmiany w poparciu partii politycznych w Polsce.
  • Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje drugie miejsce.
  • Konfederacja, mimo spadku, nadal zajmuje trzecią lokatę. Sprawdź, które partie walczą o przekroczenie progu wyborczego!

W najnowszym sondażu przygotowanym przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24, Koalicja Obywatelska plasuje się na pierwszym miejscu, uzyskując 32,8 proc. poparcia. Oznacza to wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 25,4 proc. głosów. Partia odnotowała niewielki wzrost poparcia o 0,3 punktu procentowego w stosunku do badania z początku grudnia.

Konfederacja zajęła trzecie miejsce, osiągając 10,7 proc. poparcia. Jest to jedyne ugrupowanie z czołówki, które zanotowało spadek – o 3,9 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.

Pozostałe partie

Kolejne miejsca w sondażu pracowni Opinia24 zajmują: Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,6 proc., co oznacza poprawę o 2,4 punktu procentowego, oraz Nowa Lewica, oscylująca na granicy progu wyborczego, z 4,9 proc. poparcia (spadek o 1,7 punktu procentowego). Pozostałe partie ujęte w sondażu nie przekroczyłyby progu wyborczego i nie weszłyby do Sejmu. Są to kolejno: Razem – 3,5 proc. (spadek o 1,1 punktu procentowego), Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,6 proc. (wzrost o 1,4 punktu procentowego) oraz Polska 2050 – 2,1 proc. (spadek o 0,7 punktu procentowego).

5,6 proc. ankietowanych nie było w stanie wskazać, na kogo oddałoby swój głos. 1,3 proc. wybrałoby inną partię, a 2,5 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Sonda
Gdyby wybory odbyły się dziś, to na kogo byś zagłosował/-a?
