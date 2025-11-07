Burza w Sejmie przed głosowaniem ws. Ziobry. PiS apeluje do Hołowni o litość

Apel do Hołowni: „Niech pan spojrzy do tego wniosku”

W piątek, kilka godzin przed decydującym głosowaniem nad immunitetem Zbigniewa Ziobry, politycy Prawa i Sprawiedliwości wystąpili na sejmowym korytarzu z gorącym apelem do marszałka Szymona Hołowni.

– My apelujemy do pana marszałka. Panie marszałku, jeżeli jest pan człowiekiem honoru, człowiekiem który ma empatię w sobie i człowiekiem, który działa na podstawie i w granicach prawa, pan jako druga osoba w naszym państwie, jako człowiek który kieruje pracami polskiego parlamentu, chciałbym żeby pan zerknął do tego wniosku – mówił Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości i jeden z najbliższych współpracowników Ziobry.

Wójcik dodał, że marszałek Hołownia powinien sam zapoznać się z pełną dokumentacją, zanim dopuści głosowanie nad uchyleniem immunitetu lidera Suwerennej Polski.

Wójcik: „Na stronie 158 jest wszystko o stanie zdrowia Ziobry”

Poseł PiS ujawnił, że w dokumentacji przekazanej Sejmowi znajdują się szczegółowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry, a jeden z lekarzy miał wprost stwierdzić, że były minister nie może zostać pozbawiony wolności.

Ziobro walczy, Ozdoba ujawnił poruszające szczegóły: „Nie może jeść, dusi się bez zabiegów”

– Na stronie 158 lekarz wprost odnosi się do stanu zdrowia Zbigniewa Ziobro. Mówi: czynności procesowe jest zgoda, natomiast nie ma zgody na tymczasowe aresztowanie, na pozbawienie wolności człowieka – mówił dalej Wójcik.

Wypowiedź ta potwierdza wcześniejsze doniesienia, że lekarze zastrzegali przeciwwskazania do aresztowania Ziobry z powodów zdrowotnych. Sam polityk, przypomnijmy, przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie, jak twierdzi, uczestniczy w konferencji o praworządności w UE.

Stan zdrowia Ziobry wraca na pierwsze strony

Od czwartku trwa medialna burza wokół stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Jacek Ozdoba, ujawnił w rozmowie z Super Expressem, że Ziobro przeszedł poważną operację onkologiczną, w wyniku której ma usunięty przełyk i wymaga regularnych zabiegów rozszerzania przewodu pokarmowego, bo „w przeciwnym razie się dusi i nie może spożywać pokarmów”.

Ta informacja wywołała ogromne poruszenie w Sejmie, część polityków mówi wręcz o próbie „politycznego odwetu na człowieku ciężko chorym”, inni, że PiS próbuje grać kartą współczucia, by opóźnić decyzję o uchyleniu immunitetu.

Wieczorem głosowanie w sprawie immunitetu

Zgodnie z planem obrad, blok głosowań w Sejmie ma rozpocząć się o godz. 17:30. Wtedy posłowie zdecydują, czy Zbigniew Ziobro straci immunitet i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także czy Sejm zgodzi się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała działać w ramach tzw. afery Funduszu Sprawiedliwości.

Polityczne emocje rosną

Choć Ziobro nie pojawi się w Sejmie, jego sprawa całkowicie zdominowała piątkową debatę polityczną. Część posłów opozycji zarzuca PiS-owi „granie zdrowiem i emocjami”, inni apelują o empatię i „ludzki wymiar prawa”. Jedno jest pewne, piątkowe głosowanie będzie jednym z najbardziej napiętych momentów tej kadencji, a apel posłów PiS do Szymona Hołowni jeszcze bardziej podgrzał atmosferę na Wiejskiej.

