Sikorski jest skompromitowany

Donald Tusk potwierdza, że Sikorski będzie szefem MSZ, ale jest europarlamentarzystą więc musi uporządkować formalności. Poseł PiS Radosław Fogiel w wypowiedzi dla PAP, stwierdził, że "jeśli zostanie on szefem MSZ, to, niestety, Polskę czeka powrót do roli petenta na europejskich salonach i polityka poniżej polskich możliwości i aspiracji".

"Mówimy o człowieku, który powtarzał putinowską narrację, jakoby w początkowej fazie wojny na Ukrainie istniała możliwość, że Polska miałaby się przyłączyć do rozbioru Ukrainy. Nie dość, że było to wierutne kłamstwo, to była to jedna z głównych tez w zasobniku rosyjskiej propagandy" - mówił.

Fogiel zwrócił też uwagę na - jak mówił - "globalną kompromitację Sikorskiego". "Przypominam, że na Twitterze wrzucał zdjęcie wysadzonego gazociągu Nord Stream z podpisem +Thank You USA+, co momentalnie zostało wykorzystane przez Rosjan; przedstawiciel Rosji w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ pokazywał tego Twitta jako dowód na to, że Zachód wysadziły ten gazociąg" - powiedział poseł PiS.

W poniedziałek (11.12) w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose, następnie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym to Sejm wybiera premiera. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk.

Ostatnia miesięcznica rządów PiS. Wraku nie odzyskali, zamachu nie udowodnili, śledztwa nie zakończyli.Ale co zarobili, co nakłamali, co zniesławili, to ich.— Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 10, 2023