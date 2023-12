Wiele wskazuje na to, że nowy tydzień przyniesie zmiany na szczeblach władzy. W poniedziałek 11 grudnia zaplanowane jest expose premiera Mateusza Morawieckiego, a po nim głosowanie nad wotum zaufania. Jednak z sejmowej arytmetyki wynika, że premier i jego obóz rządzący, nie ma co liczyć na poparcie. Ale jeżeli nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, czyli wskazania przez Sejm nowego premiera, a jak wiadomo wspólnym kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy na to stanowisko jest szef PO Donald Tusk. Dlatego też polityczny scenariusz przewiduje, że w poniedziałek wieczorem Sejm będzie głosował nad wyborem premiera Tuska. Wszystko może się odbywać w galopującym tempie, które sprawi, że już w środę 13 grudnia może dojść do zaprzysiężenia nowego rządu z Donaldem Tuskiem na czele.

Wiadomo, co Tusk zechce zrobić, gdy tylko zostanie premierem! Będzie popłoch?!

Stąd nie milkną doniesienia na temat tego, co może w pierwszej kolejność zrobić nowy premier. - Na pierwszy ogień pójdą służby specjalne i prokuratura. Donald chce w pierwszym dniu wymienić szefów służb. Potem zamierza się zająć Ziobrą, Sasinem i Morawieckim - powiedział w rozmowie z "Wprost" anonimowy informator. I jak czytamy na Wprost.pl: - Donald chce w pierwszym dniu wymienić szefów służb i powołać nowych. Wtedy służby wejdą do urzędów. W ten sposób odzyska kontrolę nad państwem. Później zajmie się porządkami w prokuraturze (...) Nie wyobraża sobie pani, co będzie się działo do Sylwestra. To będzie rzeźnia.

Te doniesienia najwyraźniej wstrząsnęły europosłanką Beatą Kempą, która w mocnych słowach skomentowała Donalda Tuska: - Wygląda na to, jakby Tusk chciał dorównać poziomowi terroru Stalina. To nie jest już nawet straszne - to jest po prostu śmieszne. Starszy, zgorzkniały chłop, dorwał się podstępem do władzy, a że z myśleniem koncepcyjnym kiepsko - to wymyśla tortury, ku uciecze swoich kompanów. Myślę, że tego poziomu prymitywnej mściwości nie da się już nawet leczyć - napisała europosłanka Kempa na platformie X (dawniej Twitter).

