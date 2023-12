W środę 13 grudnia zaprzysiężenie rządu Tuska? Kancelaria Prezydenta daje jasny znak

Nie będzie żadnego opóźnienia

27 listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek przedstawi Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy; jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

Paprocka, pytana o to, jaki jest plan prezydenta Andrzej Dudy na najbliższe dni oraz kiedy zostanie powołany nowy rząd, wybrany w tzw. drugim kroku konstytucyjnym, odpowiedziała: "Nie jest żadną tajemnicą, pan prezydent podkreśla to od dobrych kilku tygodni, że na pewno nie będzie zwlekał z wykonaniem czynności konstytucyjnych".

"Na razie jeszcze pierwszy krok się na zakończył, więc poczekajmy na decyzję Sejmu co do pierwszego kroku, a potem wszystko w gestii parlamentu, państwa posłów co do zgłoszenia kandydata na premiera i na pewno pan prezydent nie będzie zwlekał. Trudno dzisiaj na sto procent mówić o terminach, bo muszą się pewne rzeczy wydarzyć" - podkreśliła Paprocka.

Zapewniła, że "nie będzie na pewno żadnego opóźnienia". Dopytywana o to, czy środa przed południem to jest termin możliwy, odpowiedziała: "Patrząc na kalendarz jest możliwy".

W przypadku nieuzyskania przez rząd Morawieckiego wotum zaufania, w poniedziałek o godzinie 16.30 posłowie mają przejść do wyboru premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 głosowanie nad wyborem premiera. We wtorek, 12 grudnia, o godzinie 9 nowy Prezes Rady Ministrów ma przedstawić program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15.

Tego dnia prezydent Andrzej Duda składa wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej w związku z udziałem w Spotkaniu Wysokiego Szczebla z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

