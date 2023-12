Platforma chwali się wypłatą 800 plus. PiS: to "brak wstydu"

Rodzice dostaną nawet o 10 800 zł więcej

Jak informowała już prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln. zł co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld. zł. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł. ZUS, który od 2022 r. wypłaca świadczenie wychowawcze, sam podniesie jego wysokość. Nastąpi to automatycznie.

Na profili Platformy Obywatelskiej na platformie X (Twitterze) opublikowano grafikę nawiązującą do programu 800+ - "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!" - napisano.

Do grafiki we wpisie odniósł się rzecznik rządu: "Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VATowskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT z 18 proc. do 12 proc., kwota wolna w wysokości 30 tysięcy, zerowy PIT dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, tarcze pomocowe, 13 i 14 emerytura, rekordowe środki dla samorządów na inwestycje i wiele innych" - napisał.

"Tak to konkrety, ale w wykonaniu PiS. Czekamy na realizację Waszych obietnic. Na sto dni wiele ich zapowiedzieliście" - dodał rzecznik rządu.

W piątek po spotkaniu z kandydatami na ministrów w jego rządzie lider PO Donald Tusk zadeklarował, że podczas spotkania "przyszły minister finansów zapewnił przyszłą Radę Ministrów, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ wbrew tej propagandzie, nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą".

"To, do czego władza się zobowiązała, to, na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800+ stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu" - powiedział.

