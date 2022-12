Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Nawrócenie Wojciecha Jaruzelskiego na łożu śmierci

O tym, że na łożu śmierci generał Wojciech Jaruzelski się nawrócił informował ks. płk Robert Mokrzycki. W szpitalu były I sekretarz KC PZPR miał przyjąć ostatni sakrament, wyspowiadać się i otrzymać rozgrzeszenie. O pojednaniu z Bogiem męża mówiła też jego małżonka Barbara Jaruzelska. Nawrócenie Wojciecha Jaruzelskiego było też jednym z tematów wywiadu rzeki z ks. Adamem Bonieckim. - U Boga nikt nie jest skreślony, a Wojciech Jaruzelski jeszcze przed śmiercią się wyspowiadał. Jego decyzja o powrocie do Kościoła była ważna. I, jak sądzę, niełatwa. Zbyt długo manifestował swój dystans do Kościoła i w ogóle wiary, by potem łatwo wrócić - przekonywał kapłan.

Spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z Joanną Senyszyn

Joanna Senyszyn już w 2014 roku nie wierzyła w nawrócenie Jaruzelskiego. - Wdowa po gen. Jaruzelskim oświadczyła, że pod koniec życia nie słyszał, nie mówił. Przypisywanie mu nawrócenia jest kłamstwem i podłością kleru - oceniła. Niemal sześć lat później w programie "Politycy od kuchni" posłanka rozwinęła ten wątek. Przy okazji ujawniła, że tydzień przed śmiercią spotkała się z generałem. O tym niemal nikt nie wiedział. - Miał absolutnie trzeźwy ateistyczny umysł, a później - z tego, co wiem - był nieprzytomny - a wtedy można człowiekowi wszystko wmawiać - mówiła w wywiadzie Joanna Senyszyn, która jest zatwardziałą ateistką. Jej słowa brzmiały zatrważająco. Nieco dziwne wydaje się jednak to, że miałaby lepiej wiedzieć niż żona Wojciecha Jaruzelskiego. Na dodatek przecież nawrócenia przed śmiercią zdarzają się naprawdę często.

