Tak żył młody Wojciech Jaruzelski. Nieznane fakty o generale

Wojciech Jaruzelski to jedna z najbardziej znanych postaci w polskiej historii, która nie zapisała się jednak dobrze. W pamięci wielu do dziś jawi się jako ten, który stoi za cierpieniem narodu w czasie stanu wojennego. Właśnie przypada 11. rocznica śmierci gen. Jaruzelskiego, który 13 grudnia 1981 roku wprowadził w Polsce stan wojenny. To okazja do przypomnienia tego, jak wyglądała młodość generała. Ujawniamy mało znane fakty z jego życia, o których wiedzą tylko nieliczni. Będziecie zaskoczeni!

Jego dziadek, również Wojciech, udział w powstaniu styczniowym.

7 października 1923 r. Wojciech Jaruzelski został ochrzczony w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Kurowie.

Rodzina Wojciecha Jaruzelskiego, jak i on sam we wczesnych latach życia, była bardzo religijna i patriotyczna.

Wojciech Jaruzelski przejawiał w szkole talent do przedmiotów humanistycznych.

W gimnazjum chodził do jednej klasy z Tadeuszem Gajcym, z którym się zaprzyjaźnił. Gen Wojciech Jaruzelski zmarł 25 maja 2014 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.