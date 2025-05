Polityczne starcie na marsze. Trzaskowski i Nawrocki zagrzewają do politycznego boju

Senyszyn dała korale Trzaskowskiej

Kandydata KO wspierali liderzy jego formacji, ale też koalicjanci. Na marszu pojawili się Magdalena Biejat (43 l.) z Lewicy, Szymon Hołownia (49 l.) z Polski 2050, Władysław Kosiniak – Kamysz (44 l.) z PSL, ale też rumuński prezydent elekt Nicusor Dan (56 l.). To jednak nie oni, a Joanna Senyszyn (76 l.) była powodem największego entuzjazmu publiczności. Kandydatka na prezydenta przekazała jedne ze swoich charakterystycznych czerwonych korali Małgorzacie Trzaskowskiej (47 l.). - Obiecuję wam prezydenta niecierpliwego, jak wy, który będzie poganiał do roboty, tych którzy wzięli na siebie odpowiedzialność – mówił do zgromadzonych Rafał Trzaskowski. - Zwyciężymy. Idziemy po zwycięstwo, nadchodzi Polska ambitna, bezpieczna, odpowiedzialna społecznie. Idzie silna, dumna Polska i idzie zmiana – to z kolei słowa jego konkurenta.

Nawrocki nie chce stawiania świata na głowie

Karola Nawrockiego na marszu wspierało kierownictwo PiS z Jarosławem Kaczyńskim (76 l.), Mateuszem Morawieckim (57 l.), czy Przemysławem Czarnkiem (48 l.). - Głos oddany na Karola Nawrockiego, to głos za suwerenną Polską, a nie oddawaniem coraz to nowych uprawnień do instytucji międzynarodowych. To jest człowiek, który nie chce rewolucji kulturowej, stawiania świata na głowie. Chce, żeby mężczyzna był mężczyzną, a kobieta kobietą - powiedział prezes PiS. - Otwórzcie szeroko oczy. Dzisiaj po władzę chcą sięgnąć nie polityczni, ale zwykli gangsterzy i nie ma w tym ani słowa przesady – tak brzmiał apel Donalda Tuska do zwolenników obozu rządzącego. Według premiera „Wielki Marsz Patriotów” zgromadził około pół miliona uczestników. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński poinformował, że w „Wielkim Marszu za Polskę” uczestniczyło ponad 150 tysięcy osób.

