Posiedzenie Sejmu. Żukowska do Hołowni: A ta błyskawica będzie wymierzona w pana

Posłanka Lewicy wali w Hołownię jak w bęben! "To jest takie tchórzostwo"

Na 6 marca zaplanowano kolejne posiedzenie Sejmu. Harmonogram prac parlamentu obejmuje kilka ważnych punktów. Na początek swoje ślubowanie złoży Monika Pawłowska, która zdecydowała się objąć mandat po Mariuszu Kamińskim. Polityk PiS został prawomocnie skazany na karę dwóch lat więzienia, trafił do aresztu karnego, a potem został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przedstawiciele partii już zapowiedzieli, że Monika Pawłowska nie zostanie przyjęta do ich klubu parlamentarnego. Na tym jednak nie koniec emocji - dziś poznamy również szczegóły nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz uchwałę o Trybunale Konstytucyjnym. Z zapowiedzi marszałka Sejmu wynika, że posłowie nie będą się zajmować ustawami dotyczącymi aborcji. To wywołało oburzenie koalicjanta Trzeciej Drogi - Lewicy.

Zgodnie z planem, Sejm ma wznowić obrady o godzinie 10. Na Se.pl przeprowadzimy relację na żywo, gdzie pokażemy obrady oraz zbierzemy najważniejsze komentarze. Bądźcie z nami.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDAŁO POPRZEDNIE POSIEDZENIE SEJMU

Odśwież relację