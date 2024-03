Jarosław Kaczyński nie wytrzymał! Wszedł na sejmową mównicę i przemówił

Awantura pod Sejmem! Ostre starcie z policją, rolnicy przynieśli trumnę. Co tam się dzieje?! RELACJA NA ŻYWO

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Politycy koalicji 15 października przekonują, że konieczna jest zmiana, by sądy, ale też TK, były niezawisłe. Politycy PiS z kolei mają poważne zastrzeżenia co do proponowanych zmian.

W końcu, po przerwie w obradach poprzedzającej blok głosowań, marszałek Sejmu Szymon Hołownia udzielił głosu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ten w krótkich i dobitnych słowach powiedział, co myśli o tej sprawie.

- Szanowni państwo, panie marszałku. Otóż ta uchwała będzie miała takie samo znaczenie jak uchwała na przykład uchwała w sprawie zmiany króla angielskiego. Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia, jej podejmowani jest po prostu komedią, teatrem i czymś, co obraża tę Izbę – stwierdził prezes PiS, po czym zszedł z mównicy.

Po nim głos zabrał poseł PiS Krzysztof Szczucki. Rozpoczął od zwrócenia się ku ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu, by przeprosić polskich rolników za łamanie konstytucji, a konkretnie zapisu o obowiązku poszanowania godności każdego człowieka. Stwierdził także, że policja „katowała” rolników.

- Konstytucja jest jedna, ale wy zachowujecie się, jakbyście czytali akt prawny o jakimś wybrakowanej treści, jakby wasze egzemplarze konstytucji były niepełne, jakby brakowało w nich niektórych przepisów – mówił poseł.

