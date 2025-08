Prezydent Karol Nawrocki spędził pierwszą noc w Pałacu Prezydenckim, a jego harmonogram jest bardzo napięty.

W planach jest powołanie nowego kierownictwa Kancelarii i szybkie przesłanie projektów ustaw do Sejmu.

Nawrocki spotka się z mieszkańcami Kalisza, co pokazuje jego zaangażowanie w bezpośredni kontakt z obywatelami

Jakie są pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego?

Pierwszy dzień urzędowania nowej głowy państwa zakończył się późnym wieczorem. Jak uchwycił fotoreporter "Super Expressu", z Pałacu Prezydenckiego odjechała jedynie Pierwsza Dama Marta Nawrocka wraz z mamą i dziećmi, co sugeruje, że prezydent spędził pierwszą noc w nowym miejscu pracy. Nie ma jednak mowy o odpoczynku. Harmonogram na kolejny dzień jest równie napięty, a w planach są już kluczowe działania.

Kancelaria Prezydenta informuje, że już o poranku, o godz. 11.00, Karol Nawrocki powoła nowe kierownictwo Kancelarii, a wkrótce do Sejmu wpłyną pierwsze projekty ustaw. To jednak nie wszystko. Na popołudnie zaplanowano wizytę w Kaliszu i spotkanie z mieszkańcami na Głównym Rynku, co pokazuje, że nowa głowa państwa od samego początku stawia na bezpośredni kontakt z obywatelami i szybkie tempo wdrażania zapowiedzi z kampanii.

Jak przebiegło zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego?

Intensywny harmonogram nowego prezydenta to kontynuacja dnia pełnego oficjalnych wydarzeń. Główne uroczystości rozpoczęły się w parlamencie, gdzie Karol Nawrocki złożył przysięgę przed marszałkiem Sejmu, formalnie obejmując urząd głowy państwa. Po ceremonii w Sejmie obchody przeniosły się w inne kluczowe miejsca stolicy, podkreślając symboliczny wymiar przekazania władzy.

Oficjalne zaprzysiężenie prezydenta było wieloetapową uroczystością, która objęła zarówno aspekty państwowe, jak i wojskowe oraz religijne. Na Zamku Królewskim w Warszawie nowo zaprzysiężony prezydent przejął zwierzchnictwo nad najstarszymi polskimi orderami – Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. Następnie para prezydencka, witana przez tłumy Polaków, przeszła do Pałacu Prezydenckiego. Kolejnym punktem było przyjęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP podczas ceremonii przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uroczystości dopełniła msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela oraz złożenie wieńców na placu Piłsudskiego pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.

"To zwycięstwo Polski suwerennej". Prezydent przemawia do narodu

Kluczowym momentem dnia, tuż po oficjalnej części w parlamencie, było pierwsze publiczne wystąpienie nowej głowy państwa. Prezydent wyszedł przed budynek Sejmu, aby przemówić do tłumnie zgromadzonych Polaków, którzy przybyli do stolicy, by uczestniczyć w tym historycznym dniu.

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu po ceremonii Karol Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do obywateli, dziękując im za wsparcie i podkreślając, że jego prezydentura ma być realizacją ambicji suwerennej Polski. Słowa te miały wyznaczyć ton i kierunek na najbliższe lata. "Ten dzień to nasze wspólne zwycięstwo. To zwycięstwo Polski suwerennej i niepodległej. To zwycięstwo Polski z ambicjami. I do tego zwycięstwa to Wy mnie wynieśliście!" – podkreślił prezydent w emocjonalnym przemówieniu. Gest ten, wraz z późniejszymi, bezpośrednimi rozmowami z rodakami w drodze do Pałacu Prezydenckiego, ma symbolizować otwarty i bliski obywatelom styl nowej prezydentury.

M.BŁASZCZAK: KAROL NAWROCKI BĘDZIĘ PILNOWAŁ POLSKI. RZĄD SIĘ SKOMPROMITOWAŁ | Sedno Sprawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.