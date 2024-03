Posłanka Lewicy wali w Hołownię jak w bęben! "To jest takie tchórzostwo"

Szymon Hołownia we wtorkowy wieczór (5 marca) zapowiedział, że projekty ustaw dotyczące aborcji nie będą procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tylko dopiero w kwietniu. Według marszałka Sejmu obecny okres - zbliżających się wyborów samorządowych - nie służyłby debacie na tak delikatny temat. To bardzo nie przypadło do gustu Lewicy, która na samym początku kadencji nowego parlamentu złożyła projekty dwóch ustaw dotyczących aborcji. Joanna Scheuring-Wielgus w programie „Rozmowa Piaseckiego” TVN24 wprost stwierdziła, że zachowanie Szymona Hołowni to tchórzostwo. - To jest takie tchórzostwo, chowanie się pod stolik i udawanie, że problemu nie ma. Powiem też wyraźnie, bo powiedział pan o rdzawym nożu, ale rdzawego noża nie przystawiałabym Koalicji Obywatelskiej, bo oni w końcu zrozumieli i chwała im za to, że kobieta powinna mieć wybór - skwitowała krótko. Przypomnijmy, że w Sejmie znajduje się również projekt Trzeciej Drogi, która chciałaby powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego, a potem rozpisania referendum.

Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu w środę (6 marca) posłowie mają poznać projekt nowej ustawy o KRS oraz o Trybunale Konstytucyjnym.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDAŁ STRAJK KOBIET POD DOMEM KACZYŃSKIEGO

Strajk Kobiet - Protest Parasolek. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy uważasz, że aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być legalna? Tak. Kobiety powinny mieć prawo decydować. W żadnym razie. Dziecko to nie własność kobiety.