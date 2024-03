Kolejny zgrzyt w koalicji? Hołownia jest nieugięty

"Jestem chłopcem do bicia"

Dziennikarzom powiedział co myśli o przesłuchaniu!

Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę, 6 marca. Jak wynika z harmonogramu prac, parlament najpierw pozna szczegóły ustawy o KRS, którą ma przedstawić ministerstwo sprawiedliwości. Ważą się natomiast losy projektów dotyczących aborcji. Dwa z nich - które złożyła Lewica - zakładają liberalizację przepisów, podobnie jak projekt Koalicji Obywatelskiej. Inne zdanie ma jednak na temat Trzecia Droga, która chciałaby powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego, a potem do rozpisania referendum. Pojawiły się nawet głosy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia celowo "przetrzymuje" projekty ustaw, ponieważ nie chce ich procedować przed wyborami samorządowymi. - Jestem zwolennikiem tezy, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, by zminimalizować ryzyko odrzucenia wszystkich czterech projektów w pierwszym czytaniu. Jesteśmy w kampanii wyborczej, nie da się tego ukryć, emocje kampanijne hulają na bardzo dużym diapazonie - ocenił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 przyznał również, że decyzja ws. uzupełnienia porządku obrad o projekty ustaw ws. aborcji, zostanie podjęta we wtorkowy wieczór.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDAŁA WIZYTA DONALDA TUSKA W BERLINIE

Szczyt rolniczy w Warszawie. Tusk rozmawiał z rolnikami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.