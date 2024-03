Awantura pod Sejmem! Policja zatrzymała dwie osoby. RELACJA

Patryk Jaki mówi o zdrowiu Zbigniewa Ziobry. Bardzo, ale to bardzo niepokojące słowa

żle to brzmi

6 marca rolnicy zorganizowali po raz kolejny wielki strajk. Protestują oni przeciwko "Zielonemu Ładowi" oraz przeciwko wwożeniu ukraińskich produktów na teren Polski. Od samego rana, drogi prowadzące do Warszawy były blokowane, a policja zabezpieczały trasy, gdzie jechali rolnicy. Po godzinie 14, kiedy protestujący dotarli pod Sejm, doszło do dramatycznych scen. Dwie osoby przedostały się na teren Sejmu, interweniowała policja. Wcześniej funkcjonariusze apelowali o spokojną manifestację, nad Sejmem latał policyjny śmigłowiec, z kolei rolnicy palili opony, doszło również do rzucania kostką brukową. Warszawska policja informuje, że część uczestników zachowywała się bardzo agresywnie.

