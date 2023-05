Czynne i bierne prawo wyborcze. Czym się różnią? Oto zasady prawa do głosowania i prawa do kandydowania

Na kogo głosować w wyborach 2023?

Jeśli zadajecie sobie pytanie, na kogo głosować w wyborach parlamentarnych 2023, ten artykuł jest dla was. Poniżej znajdziecie najważniejsze punkty programu partii politycznych od lat obecnych na polskiej scenie politycznej, a także ugrupowań, których w obecnej kadencji Sejmu nie ma, ale już wiadomo, że w najbliższych wyborach 2023 wystartują. Wybory 2023 odbędą się jesienią. Data nie jest jeszcze znana, wyznaczy ją prezydent Andrzej Duda. Ma cztery możliwe terminy określone przez Konstytucję, z których wybierze jeden. Kiedy prezydent RP ogłosi datę wyborów parlamentarnych 2023, kampania wyborcza zacznie się na dobre. Jednak nieformalnie trwa ona od dawna. Politycy PiS, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL czy Lewicy nawet nie udają, że jest inaczej. I choć nie wiadomo, ile dokładnie partii ogłosi start w wyborach 2023, to kilka spośród nich z całą pewnością to zrobi.

Wybory 2023. Partie wystawią pewniaków i nowych kandydatów

Listę komitetów wyborczych, jakie wystawią swoich kandydatów, poznamy, kiedy będzie znana data wyborów. Partie będą zbierać podpisy i sukcesywnie rejestrować swoje komitety wyborcze. Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można jednak stwierdzić, że w wyborach 2023 wystartują ugrupowania:

Koalicja Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Lewica

Polska 2050

Polskie Stronnictwo Ludowe

Agrounia

Konfederacja.

Program wyborczy PiS. 800 plus i czternasta emerytura to nie wszystko

Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce od 2015 roku. Zjednoczona Prawica powalczy jesienią o trzecią kadencję. Wcześniej PiS rządziło w latach 2005-2007. PiS w swoim programie mocno podkreśla prawo do życia, wolności i równości, walkę z patologiami państwa czy wspieranie obywateli przez państwo. Partia już w 2015 roku miała solidny program socjalny, którym przekonała wyborców, a na wybory 2023 proponuje m.in.:

Program wyborczy Platformy Obywatelskiej. Odsunięcie PiS od władzy

Platforma wraz z Koalicją Obywatelską idzie do wyborów, aby odsunąć PiS od władzy, co wielokrotnie podkreślał jej lider Donald Tusk. PO istnieje na scenie politycznej równie długo, co PiS. I Platforma już rządziła Polską - w latach 2007-2015. Przez dwie kadencje PO wraz z PSL-em współtworzyła koalicyjny rząd. Co proponuje PO wyborcom?

babciowe, czyli wsparcie dla matek wracających do pracy po urodzeniu dziecka

wyższe płace

przywrócenie praworządności w Polsce

rozliczenie polityków PiS

wolność i demokrację dla wszystkich

europejską ochronę zdrowia.

Program wyborczy Konfederacji. Gospodarka i liczne kontrowersje

Konfederacja to partia, która w swoim programie głównie skupia się na gospodarce. "Nie zbudujemy silnego państwa bez silnej gospodarki" - piszą na swoje stronie internetowej członkowie Konfederacji. Jednak warto pamiętać, że kwestie gospodarcze zawsze idą w parze ze światopoglądem i wartościami, jakie partia reprezentuje. Ogromne kontrowersje budzą poglądy głoszone przez członków tej partii na temat Rosji, wojny w Ukrainie, osób LGBT. Głośne hasło Konfederacji to: "Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT". Oto najważniejsze punkty programu:

“1000+” - powszechna ulga podatkowa

PIT 0%,

dobrowolny ZUS,

paliwo 3 zł/l

obniżenie podatków

zmniejszenie świadczeń socjalnych

szybkie i sprawiedliwe sądy

bon oświatowy i kulturalny w miejsce powszechnej i obowiązkowej edukacji.

Program wyborczy PSL. Ta partia już kilka razy rządziła

PSL to bez wątpienia najdłużej działająca partia na scenie politycznej. Partię założył jeszcze Wincenty Witos. PSL skupia się w swoim programie w dużej mierze na obszarach wiejskich i na mniejszych miejscowościach. Warto przypomnieć, że po 1989 roku Polskie Stronnictwo Ludowe kilkukrotnie współrządziło już Polską, tworząc rządy koalicyjne z SLD w latach 1993-1997 i 2001-2003 oraz z Platformą Obywatelską w latach 2007-2015. Oto najważniejsze punkty z dokumentu programowego:

pakt dla zdrowia, czyli przywrócenie pełnego działania opieki medycznej

stawka 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność - to ukłon w stronę rolników

bezpłatne żłobki i kluby malucha

rozwiniecie programu 500 plus

1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych bez progu dochodowego.

Program wyborczy Polski 2050. Rozdział Kościoła od państwa

Polska 2050 to relatywnie nowe ugrupowanie, które jako partia zostało zarejestrowane w 2021 roku. Ma swój klub poselski w Sejmie. Jest mocno aktywne w życiu publicznym. Liderem jest Szymon Hołownia, który kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Co proponuje Polska 2050 w swojej Strategii 2050? Oto najważniejsze punkty:

rozdział Kościoła od państwa

wejście Polski do strefy euro

przeprowadzenie zielonej transformacji energetycznej

nowe media publiczne

wzmocnienie służby publicznej w Polsce

przewidywalny system gospodarczy i podatkowy – odwrotność Polskiego Ładu

równe szanse edukacyjne najmłodszych Polaków - na miarę wyzwań XXI wieku.

Agrounia. Program wyborczy skupia się na rolnictwie

Agrounia przedstawia się jako "ogólnopolski ruch społeczny tworzący wspólnotę konsumentów i rolników". To również młody ruch, który wyrósł ze środowiska rolniczego rozczarowanego polityką Prawa i Sprawiedliwości wobec tej grupy społecznej. Liderem Agrounii jest Michał Kołodziejczak. Nie ma go w obecnym parlamencie, ale Kołodziejczak wielokrotnie zapowiadał start w wyborach 2023. Był nawet pomysł, aby Agrounia poszła do wyborów razem z Porozumieniem. Najważniejsze punkty z programu Agrounii, którego hasło brzmi "Rolnictwo to ostatni bastion polskiego kapitału w gospodarce", to:

propagowanie zdrowej żywności

obrona rynku krajowego

bezpieczeństwo żywieniowe państwa

stabilność gospodarstw rodzinnych.

Program wyborczy Lewicy. Aborcja na życzenie i wsparcie osób LGBT

Lewica to połączenie dawnego SLD, Partii Razem Adriana Zandberga oraz środowiska skupionego wokół Wiosny Roberta Biedronia. Partia skupia się głównie na zalegalizowaniu małżeństw jednopłciowych, wsparciu osób LGBT+ oraz wprowadzeniu aborcji na życzenie w Polsce. Warto dodać, że SLD już Polską rządziło, dwukrotnie: w latach 1993-1997 oraz 2001-2005. Oto najważniejsze punkty programu:

"Legalna aborcja. Bez Kompromisów" - Lewica mówi TAK!

wsparcie dla osób LGBT

współpraca – polityka klimatyczna

wspólnota – wsparcie dla rodzin

wolność – równe prawa.