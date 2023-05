Darmowe leki dla młodzieży i seniorów. Kluczowa data

Mniej więcej w połowie maja Jarosław Kaczyński złożył nowe obietnice wyborcze. - Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus - oświadczył Kaczyński. Prezes PiS obiecał, że rząd wprowadzi darmowe przejazdy na autostradach, podwyższy świadczenie 500 plus o 300 złotych (od 1 stycznia 2024 roku) oraz zapewni dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz osobom po ukończeniu 65 lat, darmowe leki. Adam Niedzielski wskazał, że to rozwiązanie może zacząć funkcjonować już od września. - Pierwsze przymiarki mówiły o 2024 roku, ale przygotowujemy rozwiązania legislacyjne, które będą jeszcze przyjęte w czerwcu i wtedy zadecydujemy, czy ten program być może będzie już dostępny od września - ocenił minister zdrowia w RMF FM.

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Polsatu przez IBRiS wynika, że na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 34,5 procent wyborców, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 24,6 proc. badanych, a na PSL i Polskę 2050 - 14,2 proc.

K. SOBOLEWSKI: PREZES KACZYŃSKI PRZYCINA WEWNĘTRZNE SPORY