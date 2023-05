Najnowsze informacje o 800 plus. Kaczyński ujawnia

Jarosław Kaczyński na początku maja złożył kilka wyborczych obietnic. Najważniejsza z nich dotyczy podniesienia świadczenia 500 plus od 1 stycznia o 300 złotych. 24 maja prezes Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że prace nad waloryzacją tego świadczenia trwają. - W realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową", tj. 1 stycznia 2024 roku, została uchwalona jeszcze w tej kadencji. Inne prace z tym związane - bo przecież mamy różnego rodzaju wymogi, które odnoszą się do procesu legislacyjnego, szczególnie w tak ważnych sprawach - zostaną zachowane, to znaczy konsultacje społeczne i to wszystko, co jest potrzebne, kiedy podejmujemy tego rodzaju sprawy bardzo ważne z punktu widzenia przede wszystkim społecznego, ale też mające daleko idące skutki budżetowe - zadeklarował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na propozycję Kaczyńskiego odpowiedział już Donald Tusk, który zadeklarował, że jego zdaniem świadczenie 500 plus powinno wzrosnąć już od 1 czerwca tego roku. Projekt ustawy w tej sprawie został już złożony w Sejmie.

Mentzen o 800 plus. Jednoznaczne słowa